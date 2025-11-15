Malaika Arora: 52 ఏళ్ల వయసులో పిటపిట లాడుతున్న మలైకా అందం రహస్యం!

Harish Darla
Nov 15,2025
';


సూర్యనమస్కారం చేయడం వల్ల స్కిన్ టోన్ పెరగడం సహా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది

 ';


భుజగాసన వెన్నెముక, వీపును బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది

 ';


త్రికోణాసనము నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును తగ్గించేందుకు సహకరిస్తుంది

 ';


అథోముఖ స్వహాసనం రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది

 ';


చెట్టు భంగిమ ఆసనం శరీరంలో సమతుల్యతను పెంచుతుంది

 ';


పద్మాసనం ఏకాగ్రతను పెంచడం సహా శరీరాన్ని మన ఆధీనంలోల ఉంచుతుంది.

 ';


సేతు బంధనాసనం కండరాలను బలోపేతం చేయడం సహా ఆరోగ్యకరమైన నాడీ వ్యవస్థను రక్తప్రసరణను చేస్తుంది

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం యోగా ఆరోగ్య సూత్రాల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Weight Loss: మెరిసే చర్మం..అందమైన కురులు..బరువు తగ్గడం కోసం రోజూ ఇవి తాగండి!

Bay Leaf: ఈ ఆకు నీటితో నిత్య ఆరోగ్యం..

Spinach: వారానికి ఒకసారి పాలకూర తింటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

Fennel Seeds Water: ఉదయాన్నే సోంపు నీరు తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Read Next Story