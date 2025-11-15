సూర్యనమస్కారం చేయడం వల్ల స్కిన్ టోన్ పెరగడం సహా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది
భుజగాసన వెన్నెముక, వీపును బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది
త్రికోణాసనము నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును తగ్గించేందుకు సహకరిస్తుంది
అథోముఖ స్వహాసనం రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది
చెట్టు భంగిమ ఆసనం శరీరంలో సమతుల్యతను పెంచుతుంది
పద్మాసనం ఏకాగ్రతను పెంచడం సహా శరీరాన్ని మన ఆధీనంలోల ఉంచుతుంది.
సేతు బంధనాసనం కండరాలను బలోపేతం చేయడం సహా ఆరోగ్యకరమైన నాడీ వ్యవస్థను రక్తప్రసరణను చేస్తుంది
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం యోగా ఆరోగ్య సూత్రాల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.