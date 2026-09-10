ఉద్యోగం చేసే మహిళల మెచ్చే మంగళసూత్రం డిజైన్లు..!!

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

ఉద్యోగం చేసే మహిళలకు సింపుల్ మంగళసూత్రాలు కావాలంటే ఇలాంటి డిజైన్లు సెలక్ట్ చేసుకోండి.. లుక్ సూపర్బ్ గా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

తక్కువ బడ్జెట్‌లో ట్రెండీ లుక్ కోరుకునే ఉద్యోగినులకు 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మంగళసూత్రాలు సరిగ్గా సరిపోతాయి. ఇవి చీరలతో పాటు సల్వార్ సూట్‌లపైకి చాలా చక్కగా కుదురుతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

మీ పేరు లేదా మీ భాగస్వామి పేరు వచ్చేలా ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయించుకునే కస్టమైజ్డ్ మంగళసూత్రాలు డైలీ వేర్‌కు చాలా బాగుంటాయి. ఇవి రూ. 2,000 లోపే లభిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

సాంప్రదాయ శైలిని ఇష్టపడేవారి కోసం నల్లపూసల చైన్ మధ్యలో బంగారు పూసల కాంబినేషన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది రోజూ ధరించడానికి ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

ప్రస్తుతం కట్ డైమండ్ ప్యాటర్న్ మంగళసూత్రాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీటికి మ్యాచింగ్‌గా ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరిస్తే లుక్ మరింత గ్రాండ్‌గా మారుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

వెస్ట్రన్ వేర్, ఇండో-వెస్ట్రన్ దుస్తులు ఎక్కువగా ధరించే మహిళలకు రోజ్ గోల్డ్ డిజైన్లు అద్భుతమైన లుక్‌ని ఇస్తాయి. ఇవి చీరలు, సూట్‌లకు కూడా కొత్త అందాన్నిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

పూసలు, సన్నటి చైన్ కలయికతో వచ్చే యూనిక్ డిజైన్లు ఆఫీస్ వేర్‌కు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇటువంటి స్టైలిష్ మోడల్స్ ఆన్‌లైన్‌తో పాటు స్థానిక మార్కెట్లలో రకరకాల వెరైటీల్లో లభిస్తున్నాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 10, 2026

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