Mango fruit: మామిడి పండ్లను అతిగా తింటున్నాారా..?.. వీరు మాత్రం అలర్ట్ గా ఉండాల్సిందే..!
ఇటీవల సీజన్ లతో సంబందంలేకుండా పండ్లు మార్కెట్ లో లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా కొంత మందిలో మామిడిని తినగానే శరీరంపై అలర్జీలు వస్తాయి.
చర్మం మీద దద్దులు వస్తాయి. వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మరికొంత మందిలో జుట్టు ఊడిపొవడం కూడా కన్పిస్తుంది.
ఇలాంటి వారు పొరపాటున కూడా మామిడిని తినకూడదు.
కానీ మామిడి తినడం వల్ల శరీరంకు పొషకాలు, విటమిన్లు అందుతాయి.
ఈ విషయాలను గమనించి మామిడి పండ్లను తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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