Mango fruit: మామిడి పండ్లను అతిగా తింటున్నాారా..?.. వీరు మాత్రం అలర్ట్ గా ఉండాల్సిందే..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

ఇటీవల సీజన్ లతో సంబందంలేకుండా పండ్లు మార్కెట్ లో లభిస్తున్నాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

ముఖ్యంగా కొంత మందిలో మామిడిని తినగానే శరీరంపై అలర్జీలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

చర్మం మీద దద్దులు వస్తాయి. వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

మరికొంత మందిలో జుట్టు ఊడిపొవడం కూడా కన్పిస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

ఇలాంటి వారు పొరపాటున కూడా మామిడిని తినకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

కానీ మామిడి తినడం వల్ల శరీరంకు పొషకాలు, విటమిన్లు అందుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

ఈ విషయాలను గమనించి మామిడి పండ్లను తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 14, 2026

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