Mango Seeds: మామిడిలోని టెంకను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు తెలుసా..?
సమ్మర్ సీజన్ లలో మామిడి పండ్లు ఎక్కువగా మార్కెట్ లోకి అందుబాటులోకి వస్తాయి.
మామిడి పండ్లను తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కల్గుతాయి.
మామిడి పండు మాత్రమే కాకుండా టెంక వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కల్గుతాయి.
పండిన మామిడి పండు టెంకను ముఖంపై అప్లై చేస్తే మొటిమలు తగ్గిపోతాయి.
మామిడి టెంకను ఎండలో పెట్టి ఆ తర్వాత దాని పౌడర్ చేయాలి.
ఈ విధంగా చేసిన దాన్ని నీళ్లలో కల్పి తాగితే మలబద్దకం ఉండదు.
మామిడి గింజలు తినే వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
మామిడి గింజల్ని తినేవారిలో జీవక్రియలు వేగవంతంగా జరుగుతాయి.
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