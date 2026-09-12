మంతెన చెప్పిన 30 డేస్ ఛాలెంజ్.. నెల రోజుల్లో ఈజీగా బరువు తగ్గడం ఖాయం!
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారు. దీన్ని తగ్గించుకునేందుకు రకరకాలు ట్రై చేస్తున్నారు. అయినా ప్రయోజనం లేదు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
డాక్టర్ మంతెన చెప్పిన 30 డేస్ డైట్ పాటిస్తే నెల రోజుల్లో బరువు తగ్గవచ్చు. ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
నిద్ర లేవగానే కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని.. ఉదయం 9, 10గంటలకు గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో 2 స్పూన్ల తేనె నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగండి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
ఉదయం రెండు సార్లు నీళ్లు తాగిన తర్వాత గ్లాస్ వెజిటేబుల్ జ్యూస్ తాగండి. ఎవరి పనులు వాళ్లే చేసుకోవాలి. షుగర్ వాడకూడదు. ఫ్రూట్ జ్యూస్ కూడా తాగవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
టిఫిన్, లంచ్, డిన్నర్ లో ఫ్రూట్స్ తినాలి. కడుపు నిండా ఫ్రూట్స్ తినవచ్చు. రైస్ కొంచెం ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండే కూరలు తీసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
ఉదయం 11 నుంచి 12 మద్య మొలకెత్తిన గింజలు తినండి. ఎనర్జీగా ఉంటారు. సాయంత్రం 4 వరకు నీళ్లు తాగండి. 5 నుంచి 6 మధ్య డిన్నర్ తీసుకోండి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
మధ్య మధ్యలో గుమ్మడి గింజలు, బాదం పప్పులు, నట్స్ తినండి . ఉదయం నానబెట్టి సాయంత్రం తింటే ఇంకా మంచిది. ఇలా 30 రోజులు పాటించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 12, 2026
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