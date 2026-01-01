ఇడ్లీలు, ఉల్లిపాయ, టమోటా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, కారం, గరం మసాలా, పసుపు, ఉప్పు, నూనె, పోపు దినుసులు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర
ఇడ్లీలను ముందుగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి
పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేడి చేసి ఇడ్లీ ముక్కలను వేయించాలి. అలా చేయడం వల్ల ముద్దుగా అవ్వదు
అదే పాన్లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి
ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేయించి.. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
టమాటాలు బాగా ఉడికించిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు తగినంత, గరం మసాలా, కారం వేసుకోవాలి
మిశ్రమం బాగా ఉడికిన తర్వాత వేయించిన ఇడ్లీ ముక్కులను తీసి అందులో వేసి చివర్లో కరివేపాకు, కొత్తిమీర చల్లుకొని తినేయాలి.