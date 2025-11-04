స్త్రీల్లో మాదిరిగా, పురుషుల్లో కూడా వయస్సుతో హార్మోన్ల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దీనినే మేల్ మెనోపాజ్ లేదా ఆండ్రోపాజ్ అంటారు.
టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలు 30 ఏళ్ల తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1శాతం తగ్గుతాయి. ఇది శారీరక, మానసిక మార్పులకు దారితీస్తుంది.
ఈ మార్పులు నెమ్మదిగా జరుగుతాయి కాబట్టి చాలామంది దీన్ని వయస్సు సహజ పరిణామంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు.
అలసట, మానసిక చిరాకు, లైంగికాసక్తి తగ్గడం, నిద్రలేమి, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
కండరాల బలహీనత, పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరగడం, జుట్టు పలుచబడటం వంటి శారీరక మార్పులు జరుగుతాయి.
వయస్సు పెరగడం తో పాటు, ఊబకాయం, షుగర్, అధిక బీపీ, మద్యపానం, ధూమపానం వంటి జీవనశైలి అలవాట్లు దీనిని వేగవంతం చేస్తాయి.
ఈ దశను పట్టించుకోకపోతే ఎముకల బలహీనత, గుండె జబ్బులు, షుగర్, లైంగిక సమస్యలు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు తలెత్తవచ్చు.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం (ప్రత్యేకంగా వెయిట్ ట్రైనింగ్), తగిన నిద్ర, ఒత్తిడి నియంత్రణ తప్పనిసరి.
యూరాలజిస్ట్ లేదా ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ను సంప్రదించి టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలను పరీక్షించుకోవాలి.
పురుషుల హార్మోన్ల ఆరోగ్యంపై ఉన్న అపోహలను తొలగించి, కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించడం, అవగాహన పెంపు చేయడం సమాజానికి అవసరం.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.