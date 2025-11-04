Male Menopause Symptoms: 40 దాటిన పురుషుల్లారా జాగ్రత్త.. ఈ లక్షణాలు ఉంటే ఆ రోగం ఉన్నట్లే..!!

Bhoomi
Nov 04,2025
పురుషులకూ మెనోపాజ్?

స్త్రీల్లో మాదిరిగా, పురుషుల్లో కూడా వయస్సుతో హార్మోన్ల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దీనినే మేల్ మెనోపాజ్ లేదా ఆండ్రోపాజ్ అంటారు.

హార్మోన్ మార్పుల ప్రభావం:

టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలు 30 ఏళ్ల తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1శాతం తగ్గుతాయి. ఇది శారీరక, మానసిక మార్పులకు దారితీస్తుంది.

గుర్తించని సమస్య:

ఈ మార్పులు నెమ్మదిగా జరుగుతాయి కాబట్టి చాలామంది దీన్ని వయస్సు సహజ పరిణామంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు.

ప్రధాన లక్షణాలు

అలసట, మానసిక చిరాకు, లైంగికాసక్తి తగ్గడం, నిద్రలేమి, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

శరీర మార్పులు:

కండరాల బలహీనత, పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరగడం, జుట్టు పలుచబడటం వంటి శారీరక మార్పులు జరుగుతాయి.

ప్రధాన కారణాలు:

వయస్సు పెరగడం తో పాటు, ఊబకాయం, షుగర్, అధిక బీపీ, మద్యపానం, ధూమపానం వంటి జీవనశైలి అలవాట్లు దీనిని వేగవంతం చేస్తాయి.

నిర్లక్ష్యం ప్రమాదం:

ఈ దశను పట్టించుకోకపోతే ఎముకల బలహీనత, గుండె జబ్బులు, షుగర్, లైంగిక సమస్యలు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు తలెత్తవచ్చు.

జీవనశైలి మార్పులు అవసరం:

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం (ప్రత్యేకంగా వెయిట్ ట్రైనింగ్), తగిన నిద్ర, ఒత్తిడి నియంత్రణ తప్పనిసరి.

వైద్య సలహా:

యూరాలజిస్ట్ లేదా ఎండోక్రైనాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించి టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలను పరీక్షించుకోవాలి.

అవగాహన:

పురుషుల హార్మోన్ల ఆరోగ్యంపై ఉన్న అపోహలను తొలగించి, కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించడం, అవగాహన పెంపు చేయడం సమాజానికి అవసరం.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

