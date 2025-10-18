ఎల్లో రంగు ఉత్సాహం, ఆనందం, పాజిటివిటీని ప్రతిబింబిస్తుంది. దీపావళి రోజు ఈ కలర్ ధరించడం పండుగ వైబ్స్ని పెంచుతుంది.
పసుపు రంగు శుభానికి ప్రతీక. అదే సమయంలో ఫ్యాషన్లో కూడా ఎప్పటికీ అవుట్ ఆఫ్ ట్రెండ్ కాదు.
ఫేర్, మీడియం, డార్క్ ఏ స్కిన్ టోన్ ఉన్నా ఎల్లో కుర్తా లుక్ను ఇన్స్టంట్గా ఎలివేట్ చేస్తుంది.
ఎల్లో కుర్తాలు కెమెరాలో చాలా బ్రైట్గా, ఫోటోజెనిక్గా కనిపిస్తాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్ పిక్స్కి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పవచ్చు.
వైట్ చురీదార్ లేదా క్రీమ్ పైజామాతో, బ్రౌన్ జుట్టీ లేదా వాచ్తో కాంబినేషన్ ఇస్తే రాయల్ టచ్ వస్తుంది.
దీపావళి ఉదయం పూజలు, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లు, ఫ్రెండ్స్ గెదరింగ్స్ ఎల్లో కుర్తా ఆ సందర్భాలన్నింటికీ సరిపోతుంది.
ఎల్లో కుర్తాలు లైట్ వెయిట్గా ఉండి, కంఫర్ట్తో పాటు స్టైల్కి కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి. లాంగ్ అవర్స్ వేడుకలకు పర్ఫెక్ట్.