Fiber Rich

మిల్లెట్ ఇడ్లీలు ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి పొట్ట.. నిండిన భావనను ఇస్తాయి.

Vishnupriya
Dec 13,2025
Low Calorie

ఈ టిఫిన్ అత్యంత తక్కువ కేలరీలతో ఉండటం వల్ల బరువు.. తగ్గడానికి అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది.

Easy Digestion

జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. గ్యాస్..ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Sugar Control

మిల్లెట్‌లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రణలో ఉంచుతాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి కూడా మంచివి.

Light Breakfast

ఈ టిఫిన్ ఉదయాన్నే తీసుకుంటే శరీరం భారంగా ఉండదు. రోజంతా చురుగ్గా ఉంటుంది.

Healthy Option

ఇది కార్బ్స్ కన్నా పోషకాలు ఎక్కువగా ఇస్తుంది. బరువు తగ్గే వారికిది బెస్ట్ ఛాయిస్.

Daily Habit

ఇది ప్రతిరోజు తింటే రెండు వారాల్లోనే మార్పు కనిపిస్తుంది. శరీరం తేలికగా అనిపిస్తుంది.

