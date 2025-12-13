మిల్లెట్ ఇడ్లీలు ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి పొట్ట.. నిండిన భావనను ఇస్తాయి.
ఈ టిఫిన్ అత్యంత తక్కువ కేలరీలతో ఉండటం వల్ల బరువు.. తగ్గడానికి అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది.
జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. గ్యాస్..ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
మిల్లెట్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రణలో ఉంచుతాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి కూడా మంచివి.
ఈ టిఫిన్ ఉదయాన్నే తీసుకుంటే శరీరం భారంగా ఉండదు. రోజంతా చురుగ్గా ఉంటుంది.
ఇది కార్బ్స్ కన్నా పోషకాలు ఎక్కువగా ఇస్తుంది. బరువు తగ్గే వారికిది బెస్ట్ ఛాయిస్.
ఇది ప్రతిరోజు తింటే రెండు వారాల్లోనే మార్పు కనిపిస్తుంది. శరీరం తేలికగా అనిపిస్తుంది.