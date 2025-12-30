Millet Pongal

మిల్లెట్ పొంగలి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మామూలు బియ్యం కన్నా మిల్లెట్లో పొంగలి చేసుకుంటే రుచిగా కూడా ఉంటుంది.

Vishnupriya
Dec 30,2025
Rich In Fiber

మిల్లెట్లు ఫైబర్ ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.

Diabetes Friendly

షుగర్ ఉన్నవాళ్లకు మిల్లెట్ పొంగలి చాలా మంచిది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది.

Weight Loss

పొంగలి తిన్నాక ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

Energy Food

మిల్లెట్లు శరీరానికి నెమ్మదిగా శక్తిని అందిస్తాయి. అలసట తగ్గుతుంది.

Heart Health

గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో మిల్లెట్లు ఉపయోగపడతాయి. కొవ్వు తగ్గుతుంది.

Daily Diet

వారానికి రెండు మూడు సార్లు మిల్లెట్ పొంగలి తినడం చాలా మంచిది.

