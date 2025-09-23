Mint Toor Dal Chutney

ప్రతి సౌత్ ఇండియా వారి ఇంట్లో.. రోజు ఇడ్లీ, దోశ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది

Vishnupriya
Sep 23,2025
మరి అలాంటి ఇడ్లీ, దోశలోకి అదిరిపోయే పుదీనా కందిపప్పు చెట్ని ఎలా చేసుకోవాలంటే..

ముందుగా బాగా వలచిన పుదీనా.. కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.

ఒక కప్పు కందిపప్పు, రెండు ఎండుమిరపకాయలు వేయించుకొని.. అందులో చిటికెడు చింతపండు కూడా తీసుకోవాలి.

ఇప్పుడు పైన వస్తువులన్నిటితో కలిపి పుదీనాని కూడా మిక్సీ వేసుకోవాలి. మిక్సీ వేసుకునేటప్పుడే కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి.

ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి కి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.

అంతే ఎంతో రుచికరమైన పుదీనా, కందిపప్పు పచ్చడి రెడీ.

ఈ పచ్చడి ఇడ్లీకే కాకుండా దోశకి కూడా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.

