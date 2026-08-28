మటన్, చికెన్ కంటే పవర్ఫుల్.. డయాబెటిస్కు చెక్ పెట్టే ఈ మిరాకిల్ సీడ్ గురించి తెలుసా?
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
రాగుల్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని డైట్లో చేర్చుకుంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ సడెన్ గా పెరగకుండా నిదానంగా విడుదలవుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
రాగుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తుంది. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
రాగుల్లో ఉండే కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు, పాలిఫెనాల్స్ ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గించి.. ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
రాగుల్లో ఉండే ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో యాసిడ్ కడుపు నిండిన భావన ఉంటుంది. అతిగా తినడాన్ని తగ్గిస్తుంది. షుగర్ పేషంట్లలో బరువును అదుపులో ఉంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
డయాబెటిస్ వల్ల ఎముకలు బలహీనపడే ప్రమాదం ఉంటుంది. రాగులలో ఉండే క్యాల్షియం ఎముకలను దృఢంగా మారుస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
రాగి పిండిని నీళ్లలో లేదా మజ్జిగలో కలిపి జావగా చేసుకుని ఉదయాన్నే తాగవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
గోధుమ రొట్టెలకు బదులుగా రాగి పిండిలో కొద్దిగా జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి కలిపి పోషకమైన రొట్టెలుగా చేసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
మామూలు మినపప్పు బియ్యం పిండిలో రాగి పిండిని కలిపి పులియబెట్టి దోశలు లేదా ఇడ్లీలుగా తీసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
హోల్ రాగి గింజలను లేదా రాగి రవ్వను కూరగాయలతో కలిపి ఉప్మాగా చేసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
VIEW ALL
Read Next Story