9ఏండ్లు దాటిన ఆడపిల్లలకు తల్లి చెప్పాల్సిన విషయాలివే..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఆడపిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే ఆ ఇంటికే అందం వస్తుంది. ఆడపిల్ల పెరుగుతుందంటే.. ఆ తల్లిదండ్రుల్లో భయం కూడా పెరుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
పీరియడ్స్ తొందరగా వచ్చేస్తాయేమో అనే ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది. 9ఏళ్లు దాటిన ఆడపిల్లల బాల్యం నుంచి కౌమారం దశలోకి అడుగుపెట్టే కీలక సమయం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఈ వయస్సులోనే తల్లి తమ కూతురుకు కొన్ని విషయాలు తప్పక నేర్పించాలి. ఆ విషయాలు ఏంటో చూద్దాం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
బాహ్య రూపం కంటే స్వయం ప్రతిభ, నైపుణ్యాలే ముఖ్యమని గ్రహించేలా కూతురిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఇష్టం లేని విషయాలు, అసౌకర్యంగా అనిపించే పరిస్థితులలో ధైర్యంగా నో చెప్పడం నేర్పించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వ్యక్తిగత సరిహద్దుల గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ, సురక్షితమైన స్పర్శ ఏంటో స్పష్టంగా వివరించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
కోపం, బాధ, భయం వంటి భావోద్వేగాలను దాచుకోకుండా ఇంట్లో విరామంగా వ్యక్తీకరించే వాతావరణం కల్పించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
పాకెట్ మనీ, పొదుపు సూత్రాలు, డబ్బు విలువ గురించి ఈ వయస్సు నుంచే చిన్నగా నేర్పడం మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
గెలుపోటములు జీవితంలో భాగమని, ఓటమి నుండి కొత్త పాఠాలు నేర్చుకోవాలని ప్రోత్సహించాలి. టీనేజ్ వైపు వెళ్తున్న క్రమంలో శరీరంలో వచ్చే సహజమైన మార్పుల గురించి భయం పోగొట్టి సరిగ్గా వివరించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
తన చిన్న చిన్న పనులను (పుస్తకాలు సర్దుకోవడం, ప్లేట్ కడగడం) తానే చేసుకునేలా అలవాటు చేయాలి. ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, స్క్రీన్ టైమ్ పరిమితుల గురించి అవగాహన పెంచాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా తల్లిదండ్రులతో నిర్భయంగా చెప్పుకునే స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని ఇంట్లో నెలకొల్పాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
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