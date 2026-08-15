ఎర్రకోటపై మోదీ ‘పగడీ’ మ్యాజిక్.. 12 ఏళ్ల రాయల్ లుక్స్ ఇవే!

ప్రధానిగా మొదటిసారి ప్రసంగిస్తూ ఎరుపు-ఆకుపచ్చ రంగుల జోధ్పురి బంధేజ్ పగడీ ధరించారు.
పసుపు రంగు బేస్పై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ క్రాస్-క్రాస్ గీతలు ఉన్న తలపాగా.
పొడవాటి వెనుక పాలు కలిగిన గులాబీ పసుపు రంగుల బంధేజ్ పగడీ ధరించారు.
ఎరుపు, పసుపు రంగుల కాంబినేషన్లో బంగారు వర్ణపు నమూనాతో ఉన్న తలపాగాను ధరించారు.
కాషాయం (సఫ్రాన్) ఎరుపు రంగుల మిశ్రమంతో కూడిన సాయంత్రపు వెలుగుల పగడీ ధరించారు.
రాజస్థానీ సంస్కృతిని చాటే రంగురంగుల ‘లెహరియా’ (అలల ఆకారం) శైలి పగడీ ధరించారు.
కోవిడ్ సమయంలో కాషాయం క్రీమ్ రంగుల తలపాగా (ముఖానికి మాస్క్గా వాడే కండువాతో).
కాషాయం రంగు బేస్పై పొడవాటి పింక్ కలర్ వేలాడే ముగింపు ఉన్న తలపాగా.
‘హర్ ఘర్ తిరంగా’ కాన్సెప్ట్తో పూర్తి జాతీయ జెండా రంగుల గీతలతో ఉన్న తెల్లటి తలపాగా.
ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల సమ్మేళనంతో కూడిన మల్టీ-కలర్ బంధాని పగడీ.
ఆరెంజ్, డార్క్ గ్రీన్ ఎరుపు రంగు గీతలతో కూడిన పవర్ఫుల్ లెహరియా ప్రింట్.
79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన మోనోక్రోమటిక్ స్టైల్లో పూర్తి కాషాయం తలపాగాను ధరించారు.
రాయల్ రెడ్ టై అండ్ డై డిజైన్: ఈసారి మోదీ రాజస్థానీ, గుజరాతీ సంప్రదాయ నేత కళను ప్రతిబింబించే ఎరుపు రంగు టై అండ్ డై పగడీని ధరించారు.