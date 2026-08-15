ఎర్రకోటపై మోదీ ‘పగడీ’ మ్యాజిక్.. 12 ఏళ్ల రాయల్ లుక్స్ ఇవే!

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2014

ప్రధానిగా మొదటిసారి ప్రసంగిస్తూ ఎరుపు-ఆకుపచ్చ రంగుల జోధ్‌పురి బంధేజ్ పగడీ ధరించారు.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2015

పసుపు రంగు బేస్‌పై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ క్రాస్-క్రాస్ గీతలు ఉన్న తలపాగా.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2016

పొడవాటి వెనుక పాలు కలిగిన గులాబీ పసుపు రంగుల బంధేజ్ పగడీ ధరించారు.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2017

ఎరుపు, పసుపు రంగుల కాంబినేషన్‌లో బంగారు వర్ణపు నమూనాతో ఉన్న తలపాగాను ధరించారు.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2018

కాషాయం (సఫ్రాన్) ఎరుపు రంగుల మిశ్రమంతో కూడిన సాయంత్రపు వెలుగుల పగడీ ధరించారు.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2019

రాజస్థానీ సంస్కృతిని చాటే రంగురంగుల ‘లెహరియా’ (అలల ఆకారం) శైలి పగడీ ధరించారు.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2020

కోవిడ్ సమయంలో కాషాయం క్రీమ్ రంగుల తలపాగా (ముఖానికి మాస్క్‌గా వాడే కండువాతో).

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2021

కాషాయం రంగు బేస్‌పై పొడవాటి పింక్ కలర్ వేలాడే ముగింపు ఉన్న తలపాగా.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2022

‘హర్ ఘర్ తిరంగా’ కాన్సెప్ట్‌తో పూర్తి జాతీయ జెండా రంగుల గీతలతో ఉన్న తెల్లటి తలపాగా.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2023

ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల సమ్మేళనంతో కూడిన మల్టీ-కలర్ బంధాని పగడీ.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2024

ఆరెంజ్, డార్క్ గ్రీన్ ఎరుపు రంగు గీతలతో కూడిన పవర్‌ఫుల్ లెహరియా ప్రింట్.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2025

79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన మోనోక్రోమటిక్ స్టైల్‌లో పూర్తి కాషాయం తలపాగాను ధరించారు.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

2026:

రాయల్ రెడ్ టై అండ్ డై డిజైన్: ఈసారి మోదీ రాజస్థానీ, గుజరాతీ సంప్రదాయ నేత కళను ప్రతిబింబించే ఎరుపు రంగు టై అండ్ డై పగడీని ధరించారు.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

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