Money Plant Vastu: మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో ఏ దిక్కులో పెట్టాలో తెలుసా?

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

మనీప్లాంట్ అనేది ఇంటికి అందం, శ్రేయస్సు, శాంతి వంటి వాటిని తెస్తుందని వాస్తు శాస్త్రంలో ఉంది

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

ఇంట్లో ఆకుపచ్చని మొక్క ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది. మనీ ప్లాంట్‌ను సంపదను ఆకర్షించే మొక్క అని కూడా అంటారు

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

మనీప్లాంట్ పెంచినా ఆర్థిక సమస్యలు తీరకపోతే దాని పెట్టిన దిక్కు వాస్తు మంచిది కాదని అర్థం. దాన్ని సరిచేసుకోవాలి

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

ఆగ్నేయ దిశలో మనీప్లాంట్ ఉంచడం ఉత్తమం. ఈ దిక్కులో ఉంచితే ఆర్థిక స్థిరత్వం, సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

దీన్ని ఇంటికి ఈశాన్న దిశలో పెట్టడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలను తెస్తుందట.

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

మనీప్లాంట్ పైకి పెరిగే విధంగా ఉంటాలట. ఆకులు నేలను తాకకుండా..ఎండిన, పసుపు కలర్ ఆకులను తొలిగించాలి

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

దీన్ని ఆరుబయట, చీకటి ప్రదేశంలో ఉంచడం మంచిది కాదట. బాగా వెలుతురు ఉండాలట. బాత్రూమ్ దగ్గర అస్సలు వద్దట

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం వాస్తు శాస్త్రాల ద్వారా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

Published by: Harish Darla | Jul 11, 2026

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