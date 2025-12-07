మనీప్లాంట్ పెంచుతున్నా ఆర్థిక సమస్యలు తీరట్లేదా? ఈ చిట్కాలను అనుసరిస్తే సరి!
మనీప్లాంట్ అనేది ఇంటికి అందం, శ్రేయస్సు, శాంతి వంటి వాటిని తెస్తుందని వాస్తు శాస్త్రంలో ఉంది
ఇంట్లో ఆకుపచ్చని మొక్క ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది. మనీ ప్లాంట్ను సంపదను ఆకర్షించే మొక్క అని కూడా అంటారు
మనీప్లాంట్ పెంచినా ఆర్థిక సమస్యలు తీరకపోతే దాని పెట్టిన దిక్కు వాస్తు మంచిది కాదని అర్థం. దాన్ని సరిచేసుకోవాలి
ఆగ్నేయ దిశలో మనీప్లాంట్ ఉంచడం ఉత్తమం. ఈ దిక్కులో ఉంచితే ఆర్థిక స్థిరత్వం, సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది
దీన్ని ఇంటికి ఈశాన్న దిశలో పెట్టడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలను తెస్తుందట.
మనీప్లాంట్ పైకి పెరిగే విధంగా ఉంటాలట. ఆకులు నేలను తాకకుండా..ఎండిన, పసుపు కలర్ ఆకులను తొలిగించాలి
దీన్ని ఆరుబయట, చీకటి ప్రదేశంలో ఉంచడం మంచిది కాదట. బాగా వెలుతురు ఉండాలట. బాత్రూమ్ దగ్గర అస్సలు వద్దట
పైన పేర్కొన్న సమాచారం వాస్తు శాస్త్రాల ద్వారా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.