చికెన్, మటన్ దండగ.. బోడ కాకరకాయ ఉండగా..!!

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

బోడకాకరకాయలో విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏ, సీ, కే విటమిన్లు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

విటమిన్ బి9తోపాటు ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు బోలెడున్నాయి. అందుకే వ న్యూట్రిషనిస్టులు బోడ కాకరకాయను మల్టీ విటమిన్ హిల్ అని రికమండ్ చేస్తారు

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

సీజనల్ గా లభించే బోడకాకరకాయ తింటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

జీర్ణ వ్యవస్థకు సహాయకారిగా ఉంటుంది. పేగులో ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా పెరిగేలా చేస్తుంది. గట్ ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

ఈ కాయలో కెరోటినాయిడ్స్, బీటా కెరోటిన్, విటమిన్ ఎ ఉండటం వల్ల కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంతోపాటు ద్రుష్టిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

చర్మ రక్షణలోనూ ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీ ఫెనాల్స్ కణాలు దెబ్బతినకుండా చర్మాన్ని రక్షిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

ఈ కూరగాయలో తక్కువ క్యాలరీలు ఉండటం వల్ల బరువు నియంత్రణకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని వయస్సుల వారికీ మేలు చేస్తుంది. పీసీఓఎస్ తో బాధపడుతున్న వారికి వరం.

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

తలనొప్పి, చెవినొప్పి వంటి సమస్యలను కూడా ఈ కూరగాయ తింటే తగ్గుముఖం పడతాయి. మలబద్ధకం సమస్య కూడా తగ్గుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 16, 2026

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