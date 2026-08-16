చికెన్, మటన్ దండగ.. బోడ కాకరకాయ ఉండగా..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
బోడకాకరకాయలో విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏ, సీ, కే విటమిన్లు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
విటమిన్ బి9తోపాటు ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు బోలెడున్నాయి. అందుకే వ న్యూట్రిషనిస్టులు బోడ కాకరకాయను మల్టీ విటమిన్ హిల్ అని రికమండ్ చేస్తారు
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
సీజనల్ గా లభించే బోడకాకరకాయ తింటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
జీర్ణ వ్యవస్థకు సహాయకారిగా ఉంటుంది. పేగులో ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా పెరిగేలా చేస్తుంది. గట్ ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
ఈ కాయలో కెరోటినాయిడ్స్, బీటా కెరోటిన్, విటమిన్ ఎ ఉండటం వల్ల కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంతోపాటు ద్రుష్టిని మెరుగుపరుస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
చర్మ రక్షణలోనూ ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీ ఫెనాల్స్ కణాలు దెబ్బతినకుండా చర్మాన్ని రక్షిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
ఈ కూరగాయలో తక్కువ క్యాలరీలు ఉండటం వల్ల బరువు నియంత్రణకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని వయస్సుల వారికీ మేలు చేస్తుంది. పీసీఓఎస్ తో బాధపడుతున్న వారికి వరం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
తలనొప్పి, చెవినొప్పి వంటి సమస్యలను కూడా ఈ కూరగాయ తింటే తగ్గుముఖం పడతాయి. మలబద్ధకం సమస్య కూడా తగ్గుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 16, 2026
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