Monsoon Season: జిమ్ వర్కౌట్స్ చేస్తున్నారా..?..ఈ తప్పులు అస్సలు చేయోద్దు..

Inamdar Paresh
Aug 07,2025
';

fat on body:

ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది డైలీ జిమ్ లు లేదా రన్నింగ్ లకు వెళ్తున్నారు.

 ';

fruit juices:

కరోనా ఎఫెక్ట్ తర్వాత మంచి డైట్ ను ఫాలో అవుతూ ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను ఎక్కువగా తాగుతున్నారు.

 ';

immunity:

రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకొవడానికి అన్నిరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

 ';

gym tips:

జిమ్ కు వెళ్లే వారు తప్పకుండా ఉదయం పూట రెండు గ్లాసుల నీళ్లను తాగి వెళ్లాలి.

 ';

carrot juice:

జిమ్ తర్వాత క్యారెట్ లేదా ఏదైన ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తాగాలి.

 ';

Periods issue:

పీరియడ్స్ సమయంలో జిమ్ లకు, రన్నింగ్ లకు అస్సలు వెళ్లకూడదు.

 ';

running:

కొంత మంది కొద్దిరోజుల్లోనే బాడీషేప్ కోసం కొన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్లను వాడతారు.

 ';

Life style:

ఇలా ఏదంటే ఆ ట్యాబ్లెట్లు వాడితే.. శరీరంలో ఇతర జీవక్రియలు దెబ్బతింటాయి.

 ';

VIEW ALL

Oats mistakes: ఓట్స్ తినడం ద్వారా…ఎన్నో ప్రయోజనాలు.. కానీ ఈ తప్పు చేస్తే అన్ని మాయం..

Green Tea: ఇన్ని రోజులు మీరు గ్రీన్ టీ తాగిన సమయం తప్పని తెలుసా.. ఇలా చేస్తే బరువు ఇక తగ్గరు..

ఈ పండు తింటే శరీరంలో చెడు కొవ్వు మెత్తగా కరిగిపోతుంది!

శ్రీరాముడికి ఇష్టమైన రాశులు..ఇది మీకే తప్పకుండా చూడండి!
Read Next Story