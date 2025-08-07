ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది డైలీ జిమ్ లు లేదా రన్నింగ్ లకు వెళ్తున్నారు.
కరోనా ఎఫెక్ట్ తర్వాత మంచి డైట్ ను ఫాలో అవుతూ ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను ఎక్కువగా తాగుతున్నారు.
రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకొవడానికి అన్నిరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
జిమ్ కు వెళ్లే వారు తప్పకుండా ఉదయం పూట రెండు గ్లాసుల నీళ్లను తాగి వెళ్లాలి.
జిమ్ తర్వాత క్యారెట్ లేదా ఏదైన ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తాగాలి.
పీరియడ్స్ సమయంలో జిమ్ లకు, రన్నింగ్ లకు అస్సలు వెళ్లకూడదు.
కొంత మంది కొద్దిరోజుల్లోనే బాడీషేప్ కోసం కొన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్లను వాడతారు.
ఇలా ఏదంటే ఆ ట్యాబ్లెట్లు వాడితే.. శరీరంలో ఇతర జీవక్రియలు దెబ్బతింటాయి.