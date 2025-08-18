Monsoon Season: వర్షంలో ఎక్కువగా తడుస్తున్నారా..?.. మీ జుట్టును కాపాడుకునే సీక్రెట్ చిట్కాలు..!

Inamdar Paresh
Aug 18,2025
heavy rains:

దేశ మంతట కూడా కుండపొతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

hair loss effect:

చాలా మంది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బైటకు వస్తున్నారు.

monsoon season:

వర్షంలో కొన్నిసార్లు తడవడం వల్ల చాలా మంది జుట్టు రాలడం, చుండ్రు వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.

Hair loss:

వానాకాలంలో వర్షంలో తడిచి ఇంటికి వచ్చాక.. వెంటనే జుట్టు అంతా పొడి టవల్ తో తుడుచుకొవాలి.

coconut oil:

రాత్రివేళలో మందారం పొడిని కొబ్బరి నూనెలో మిక్స్ చేసుకుని జుట్టుకు పెట్టుకొవాలి.

hair oil:

ఈ విధంగా వారానికి మూడు రోజులు జుట్టుకు నూనె పెడితే జుట్టురాలడం సమస్య ఉండదు.

Rain water:

వర్షంలో జుట్టురాలకుండా ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా రెయిన్ కోట్ కవర్ ను పెట్టుకొవాలి.

Hair loss:

జుట్టును తరచుగా షాంపుతో క్లీన్ కడుక్కుంటూ తలస్నానం చేస్తుంటే రాలడం సమస్య ఉండదు.

