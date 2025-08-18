దేశ మంతట కూడా కుండపొతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
చాలా మంది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బైటకు వస్తున్నారు.
వర్షంలో కొన్నిసార్లు తడవడం వల్ల చాలా మంది జుట్టు రాలడం, చుండ్రు వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.
వానాకాలంలో వర్షంలో తడిచి ఇంటికి వచ్చాక.. వెంటనే జుట్టు అంతా పొడి టవల్ తో తుడుచుకొవాలి.
రాత్రివేళలో మందారం పొడిని కొబ్బరి నూనెలో మిక్స్ చేసుకుని జుట్టుకు పెట్టుకొవాలి.
ఈ విధంగా వారానికి మూడు రోజులు జుట్టుకు నూనె పెడితే జుట్టురాలడం సమస్య ఉండదు.
వర్షంలో జుట్టురాలకుండా ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా రెయిన్ కోట్ కవర్ ను పెట్టుకొవాలి.
జుట్టును తరచుగా షాంపుతో క్లీన్ కడుక్కుంటూ తలస్నానం చేస్తుంటే రాలడం సమస్య ఉండదు.