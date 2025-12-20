ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీరు తాగితే జీర్ణక్రియ వేగంగా మొదలవుతుంది. పొట్టలో పేరుకున్న.. వ్యర్థాలు బయటకు వెళ్లేందుకు సహాయపడుతుంది.
ఖాళీ కడుపుతో 15 నిమిషాలు నడిస్తే ఫ్యాట్ బర్న్ అయ్యే ప్రక్రియ..పెరుగుతుంది. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు క్రమంగా తగ్గుతుంది.
ఉదయపు ఆహారంలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది. అనవసరంగా తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.
ఉదయం తీపి పదార్థాలు తీసుకోకపోతే పొట్ట కొవ్వు పేరుకోదు. ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ తగ్గుతాయి.
ప్రోటీన్ ఉన్న టిఫిన్ తీసుకుంటే పొట్ట నిండిన భావన ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది.
నీళ్లు సరిపడా తాగితే మెటాబాలిజం మెరుగుపడుతుంది. బరువు తగ్గడం సులభమవుతుంది.
ఈ అలవాట్లు రోజూ పాటిస్తే మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పొట్ట మళ్లీ రాకుండా నియంత్రణలో ఉంటుంది.