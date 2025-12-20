Warm Water Habit

ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీరు తాగితే జీర్ణక్రియ వేగంగా మొదలవుతుంది. పొట్టలో పేరుకున్న.. వ్యర్థాలు బయటకు వెళ్లేందుకు సహాయపడుతుంది.

Vishnupriya
Dec 20,2025
';

Empty Stomach Walk

ఖాళీ కడుపుతో 15 నిమిషాలు నడిస్తే ఫ్యాట్ బర్న్ అయ్యే ప్రక్రియ..పెరుగుతుంది. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు క్రమంగా తగ్గుతుంది.

 ';

Fiber Start

ఉదయపు ఆహారంలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది. అనవసరంగా తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.

 ';

Sugar Avoid

ఉదయం తీపి పదార్థాలు తీసుకోకపోతే పొట్ట కొవ్వు పేరుకోదు. ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ తగ్గుతాయి.

 ';

Protein First

ప్రోటీన్ ఉన్న టిఫిన్ తీసుకుంటే పొట్ట నిండిన భావన ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది.

 ';

Hydration Rule

నీళ్లు సరిపడా తాగితే మెటాబాలిజం మెరుగుపడుతుంది. బరువు తగ్గడం సులభమవుతుంది.

 ';

Daily Consistency

ఈ అలవాట్లు రోజూ పాటిస్తే మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పొట్ట మళ్లీ రాకుండా నియంత్రణలో ఉంటుంది.

 ';

VIEW ALL

Grey Hair Prevention Pack: తెల్ల వెంట్రుకలను నివారించడానికి ఈ పేస్ట్ అప్లై చేయండి

Rasam Rice Habit: వారానికి కనీసం నాలుగు రోజులు రసం అన్నం తినాలి.. ఎందుకంటే

Cholesterol Cleanser: కొలెస్ట్రాల్‌ని వేర్ల నుంచి తగ్గించడంలో సహాయపడేది ఏమిటి?

Best Places Visit In Kerala: క్రిస్మస్ సెలవులకు కేరళా వెళ్తున్నారా? ఈ ప్రాంతాలు మిస్ అవ్వకండి..!!

Read Next Story