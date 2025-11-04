ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం లేదా ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలిపి తాగండి. ఇది బాడీలోని టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపించి మెటబాలిజాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.
టీ లేదా కాఫీకి ముందు ఈ నీటిని తాగడం వల్ల లివర్ డిటాక్స్ అవుతుంది, బ్లోటింగ్ తగ్గుతుంది, డైజెషన్ మెరుగుపడుతుంది.
రోజూ ఉదయం కనీసం 20-30 నిమిషాలు ఎండలో ఉండండి. దీని వల్ల విటమిన్ D లభించి ఎముకలు బలంగా మారుతాయి. హ్యాపీ హార్మోన్స్ పెరుగుతాయి. ఫ్యాట్ కరుగుతుంది.
సూర్యకాంతి శరీరంలోని సెరోటోనిన్ స్థాయిలను పెంచి కార్టిసాల్ను నియంత్రిస్తుంది. ఇది బరువు పెరగకుండా సహాయపడుతుంది.
జిమ్కి వెళ్లకపోయినా, రోజూ యోగా, డ్యాన్స్ లేదా వేగంగా నడక వంటి కార్యకలాపాలు చేయండి. ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచి ఫ్యాట్ బర్నింగ్ను వేగవంతం చేస్తుంది.
ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్లో గుడ్లు, పప్పులు, ఓట్స్ వంటి ప్రోటీన్ ఫుడ్లు తీసుకోండి. ఇవి ఆకలి తగ్గించి రోజంతా ఎనర్జీగా ఉంచుతాయి.
ఫాస్ట్ ఫుడ్లకు బదులుగా హోమ్మెడ్ హెల్తీ ఆప్షన్లు ఎంచుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల అదనపు కేలరీలు తగ్గి బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
ఒత్తిడి ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ను పెంచుతుంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు 10 నిమిషాల మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది. కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
పని మధ్యలో తరచూ లేచి కాస్త నడవండి. ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ఫ్యాట్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం.
ఈ 5 మోర్నింగ్ హ్యాబిట్స్ను రోజూ పాటిస్తే ఫ్యాట్ కరుగుతుంది. శరీరం లైట్గా ఉంటుంది. బరువు తగ్గడం సహజంగా జరుగుతుంది.
