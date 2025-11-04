Weight Loss: బరువు ఎంతున్నా సరే.. ఉదయాన్నే లేవగానే ఈ 5 పనులు చేయండి చాలు..!!

Bhoomi
Nov 04,2025
';

గోరు వెచ్చని నీటి:

ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం లేదా ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలిపి తాగండి. ఇది బాడీలోని టాక్సిన్స్‌ను బయటకు పంపించి మెటబాలిజాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.

 ';

కాఫీకి బదులు నేచురల్ డిటాక్స్ డ్రింక్:

టీ లేదా కాఫీకి ముందు ఈ నీటిని తాగడం వల్ల లివర్ డిటాక్స్ అవుతుంది, బ్లోటింగ్ తగ్గుతుంది, డైజెషన్ మెరుగుపడుతుంది.

 ';

ఉదయపు సూర్య కాంతి:

రోజూ ఉదయం కనీసం 20-30 నిమిషాలు ఎండలో ఉండండి. దీని వల్ల విటమిన్ D లభించి ఎముకలు బలంగా మారుతాయి. హ్యాపీ హార్మోన్స్ పెరుగుతాయి. ఫ్యాట్ కరుగుతుంది.

 ';

మెటబాలిజం యాక్టివ్‌:

సూర్యకాంతి శరీరంలోని సెరోటోనిన్ స్థాయిలను పెంచి కార్టిసాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇది బరువు పెరగకుండా సహాయపడుతుంది.

 ';

తేలికైన వర్కౌట్:

జిమ్‌కి వెళ్లకపోయినా, రోజూ యోగా, డ్యాన్స్ లేదా వేగంగా నడక వంటి కార్యకలాపాలు చేయండి. ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచి ఫ్యాట్ బర్నింగ్‌ను వేగవంతం చేస్తుంది.

 ';

ప్రోటీన్ రిచ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్:

ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో గుడ్లు, పప్పులు, ఓట్స్ వంటి ప్రోటీన్ ఫుడ్‌లు తీసుకోండి. ఇవి ఆకలి తగ్గించి రోజంతా ఎనర్జీగా ఉంచుతాయి.

 ';

జంక్ ఫుడ్‌కి గుడ్‌బై :

ఫాస్ట్ ఫుడ్‌లకు బదులుగా హోమ్‌మెడ్ హెల్తీ ఆప్షన్లు ఎంచుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల అదనపు కేలరీలు తగ్గి బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

 ';

మెడిటేషన్‌తో మనసు ప్రశాంతం:

ఒత్తిడి ఫ్యాట్ స్టోరేజ్‌ను పెంచుతుంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు 10 నిమిషాల మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది. కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.

 ';

రోజంతా చురుకుగా:

పని మధ్యలో తరచూ లేచి కాస్త నడవండి. ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ఫ్యాట్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం.

 ';


ఈ 5 మోర్నింగ్ హ్యాబిట్స్‌ను రోజూ పాటిస్తే ఫ్యాట్ కరుగుతుంది. శరీరం లైట్‌గా ఉంటుంది. బరువు తగ్గడం సహజంగా జరుగుతుంది.

 ';

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

 ';

VIEW ALL

Walking Rule For Weight Loss: హైబీపీ, షుగర్, బరువు తగ్గడం.. వీటన్నింటికి ఇదే పరిష్కారం..!!

Weight Loss: బరువు కనీసం 3 కిలోలు 30 రోజుల్లో తగ్గాలి అంటే.. ఈ ఆసనం వెయ్యడం తప్పనిసరి..!

Diabetes: డయాబెటిస్ రోగులు శీతాకాలంలో ఈ కూరగాయ తింటే మీ షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్లో ఉన్నట్లే..!!

Hotel Poori: బయట హోటల్లో దొరికే పూరీల రుచి ఇప్పుడు ఇంట్లోనే.. చేయాల్సింది ఎలాగంటే..!
Read Next Story