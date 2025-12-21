కర్బూజ పండులోని నీరు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
ఇందులోని విటమిన్-సి శరీరంలోని రోగనిరోధకశక్తిని పెంచుతుంది
కర్బూజ పండు గుండె జబ్బులను నివారించడమే కాకుండా క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది
రక్తపోటుతో బాధపడే వారు ఇది తింటే మేలు. ఇందులో పొటాషియం అధికంగా ఉంది
రక్తంలోని చక్కెరస్థాయిని పూర్తిగా నివారిస్తుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల ఆకలిని తగ్గిస్తుంది
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు కర్బూజను తినాలి. ఇందులో కాల్షియం కూడా ఎక్కువగా ఉంది.
ఈ పండు తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను శరీరానికి చేకూరుస్తుంది.