మోకాళ్ల నొప్పులా? ఈ చిన్న గింజలతో ఇలా చెక్ పెట్టండి..!
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో ఆవాలు చేర్చుకున్నట్లయితే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఆవాల్లో గ్లూకోసినోలేట్లు, ఐసోథియోసయనేట్లు వంటి శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఉండే ఫ్రీ రాడికల్స్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఆవాల్లోని సమ్మేళనాలు శరీరంలోని వివిధ అవయవాలలో కలిగే వాపును తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఆవాల్లో ఉండే సల్ఫోరాఫేన్ అనే మూలకం శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్ల ఉత్పత్తిని నిరోధించి వాపు నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఆవాల్లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మెగ్నీషియం ఆర్త్రైటిస్ వంటి కీళ్ల నొప్పులు, వాపులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించడం ద్వారా రక్తనాళాల్లో వాపు రాకుండా చూసి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఆవాల్లో ఉండే పీచు పదార్థం, పోషకాలు పేగుల్లో కలిగే వాపును తగ్గించి, జీర్ణ వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
శరీర కణజాలంలో దీర్ఘకాలికంగా ఉండే వాపు కణాలకు హాని చేయకుండా ఆవాలు రక్షణ కల్పిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఆవాల్లో ఉన్న యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలు ఇన్ఫెక్షన్లను అరికట్టి, వాటి వల్ల కలిగే వాపు నుంచి శరీరాన్ని కాపాడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
రోజూ పోపుల్లో లేదా ఆహారంలో తగిన మోతాదులో ఆవాలు వాడటం వల్ల పూర్తి పోషకాలు లభిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
ఆవాలు ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించడానికి తోడ్పడినప్పటికీ, ఇప్పటికే తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా మేరకు నడుచుకోవడం మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 31, 2026
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