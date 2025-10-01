దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలుకలు, సొంపు, నూనె, ఉల్లిపాయ, టమాటా, మిర్చి, కారం, పసుపు, జీలకర్ర, గరమ్ మసాలా, ఉప్పు, కొబ్బరి
మొదటగా తురుముకున్న కొబ్బరి తీసుకోవాలి
ఒక పాన్లో నూనె వేడి చేసి..మసాలా దినుసులు వేయాలి
ఉల్లిపాయ, మిర్చి ముక్కలు గోధుమ రంగులో వచ్చే వరకు వేడి చేయాలి
ఆ తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటాలు వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేడి చేయాలి
తర్వాత కారం, పసుపు, గరం మసాలా, ఉప్పు వంటి వాటిని వేయాలి
కుక్కర్ మూతవేసి 6 నుంచి 7 వరకు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఎదురుచూడాలి
చివరగా దనియాల పొడి, కొత్తిమీర, పొదినా ముక్కలు వేసి పొయ్యి మీద నుంచి దించి ఎంజాయ్ చేయోచ్చు.