చలచల్లని వాతావరణంలో భజ్జీలు, వడలు ఎవరైనా తింటారు. మటన్ కీమా వడలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?
మటన్, వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి, లవంగాలు, బే ఆకులు, ఉల్లిపాయ, గరం మసాలా, కారం, పసుపు, నూనె వంటివి
ముందుగా కుక్కర్లో నూనె పోసి, ఉల్లిపాయ, మిరపకాయ, టమోటా, కొబ్బరి తురం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి
ఆ తర్వాత కారం, పసుపు, గరం మసాలా, దనియాల పొడి, మటన్ మసాలా వేసి తగినంత నీరు పోసి మూత పెట్టాలి
దీన్ని 3 నుంచి 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు చూసి ఆ తర్వాత మిక్సిలో వేసి ముద్దగా చేసుకోవాలి
ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని వడ ఆకారంలో చేసుకొని.. ఆ తర్వాత పాన్లో నూనె పోసి దోరగా వేయించుకోవాలి
బంగారు వర్ణం వచ్చేంత వరకు వడను రెండు వైపులా నూనెలో వేయించాలి
అంతే మటన్ కీమా వడ రెడీ అయిపోతుంది. దీన్ని సాయంత్రం వేళ తింటే మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది