చల్లని వాతావరణంలో మటన్ కీమా వడలు..లొట్టలేసుకొని తింటారు!

Harish Darla
Nov 29,2025
';


చలచల్లని వాతావరణంలో భజ్జీలు, వడలు ఎవరైనా తింటారు. మటన్ కీమా వడలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

 ';

కావాల్సిన పదార్థాలు

మటన్, వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి, లవంగాలు, బే ఆకులు, ఉల్లిపాయ, గరం మసాలా, కారం, పసుపు, నూనె వంటివి

 ';


ముందుగా కుక్కర్‌లో నూనె పోసి, ఉల్లిపాయ, మిరపకాయ, టమోటా, కొబ్బరి తురం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి

 ';


ఆ తర్వాత కారం, పసుపు, గరం మసాలా, దనియాల పొడి, మటన్ మసాలా వేసి తగినంత నీరు పోసి మూత పెట్టాలి

 ';


దీన్ని 3 నుంచి 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు చూసి ఆ తర్వాత మిక్సిలో వేసి ముద్దగా చేసుకోవాలి

 ';


ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని వడ ఆకారంలో చేసుకొని.. ఆ తర్వాత పాన్‌లో నూనె పోసి దోరగా వేయించుకోవాలి

 ';


బంగారు వర్ణం వచ్చేంత వరకు వడను రెండు వైపులా నూనెలో వేయించాలి

 ';


అంతే మటన్ కీమా వడ రెడీ అయిపోతుంది. దీన్ని సాయంత్రం వేళ తింటే మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది

 ';

