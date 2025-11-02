నాటుకోడి కూరలో ఈత కళ్లు పోసి ఉండటం.. మీకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తున్నా తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇది చాలా ఫేమస్. నాటుకోడికూరలో ఈతకళ్లు పోసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
నాటుకోడి, ఈతకళ్లు, ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, మిరపపొడి, పసుపు, ఉప్పు, నూనె, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ కావాలి.
చికెన్ ను ఉప్పు, పసుపుతో క్లీన్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
కడాయిలో నూనె వేసి ఉల్లిపాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించి, టమోటాలు వేసి మెత్తగా మగ్గనివ్వాలి. మిరపపొడి, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా వేసి కలపాలి.
మసాలాలో కోడి ముక్కలు వేసి, తగినంత నీరు పోసి, మూతపెట్టి మీడియం మంటపై ఉడకనివ్వాలి.
కోడి సగం ఉడికిన తర్వాత ఈతకళ్ళు కూరలో పోయాలి. మీడియం మంటపైనే ఉడికించాలి. గ్యాస్ స్టౌ మీద చేయడం కంటే కట్టెలపొయ్యిపై వండితే రుచి బాగుంటుంది.
ఈతకళ్ళు కూరలో వండుతున్నప్పుడు రసం పీల్చుకుంటాయి. దాంతో కూరకు ప్రత్యేకమైన వాసనతో కూడిన గ్రామీణ రుచి వస్తుంది.
కూర దగ్గరకి వచ్చేంత వరకు మంటపై ఉంచాలి. చివర్లో కొత్తిమీరతో అలంకరించాలి. నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ వైపు ఇది చాలా ఫేమస్.
ఈ నాటుకోడి–ఈతకళ్ళ కూరను వేడి వేడి అన్నంతో లేదా రొట్టెలతో తింటే టేస్ట్ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. గ్రామాల్లో పండుగలు, విందుల్లో ఇది హైలైట్ వంటకమని చెప్పాలి.