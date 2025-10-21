Blood Pressure: బీపీ కంట్రోల్‌ అవ్వాలంటే ఇవి తినండి..

Renuka Godugu
Oct 21,2025
';

బీపీ ఈ కాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది.

 ';

దీనికి సరైన లైఫ్‌స్టైల్‌ పాటించాలి.

 ';

ఉదయం మనం తీసుకునే ఫుడ్‌ నుంచి నియంత్రణలో ఉండాలి.

 ';

రెగ్యులర్‌గా బీట్‌రూట్‌, కొబ్బరి నీరు తాగాలి

 ';

 ';

ఉసిరి జ్యూస్‌ కూడా తాగితే బీపీ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది.

 ';

Blood Pressure Control: బ్లడ్‌ ప్రెజర్ తో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. బీపీ ఈరోజుల్లో చిన్న వయస్సు నుంచే వేధిస్తోంది. దీనికి కూడా తప్పనిసరి డైట్‌ పాటించాలి. అయితే, బ్లడ్‌ ప్రెజర్‌తో బాధపడుతున్నవారు సరైన జీవనశైలి ఉంటేే కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది.

';

