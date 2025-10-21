Blood Pressure: బీపీ కంట్రోల్ అవ్వాలంటే ఇవి తినండి..
Renuka Godugu
Oct 21,2025
బీపీ ఈ కాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది.
దీనికి సరైన లైఫ్స్టైల్ పాటించాలి.
ఉదయం మనం తీసుకునే ఫుడ్ నుంచి నియంత్రణలో ఉండాలి.
రెగ్యులర్గా బీట్రూట్, కొబ్బరి నీరు తాగాలి
ఉసిరి జ్యూస్ కూడా తాగితే బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
Blood Pressure Control: బ్లడ్ ప్రెజర్ తో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. బీపీ ఈరోజుల్లో చిన్న వయస్సు నుంచే వేధిస్తోంది. దీనికి కూడా తప్పనిసరి డైట్ పాటించాలి. అయితే, బ్లడ్ ప్రెజర్తో బాధపడుతున్నవారు సరైన జీవనశైలి ఉంటేే కంట్రోల్లో ఉంటుంది.