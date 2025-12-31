తెల్లజుట్టు నల్లగా మార్చాలంటే సహజ ప్యాక్ అప్లై చేయాలి. ఇది రసాయనాల అవసరం లేకుండా పనిచేస్తుంది.
ఈ ప్యాక్ తయారీ కోసం.. ఉసిరికాయలు ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎంత ఉసిరి పొడి తీసుకుంటామో.. అంతే కాఫీ పొడి తీసుకుని.. రెండిటిని కొబ్బరి నూనెలో కలపాలి.
ఈ ప్యాక్ వేర్లను బలంగా చేస్తుంది. తెల్ల జుట్టుని నల్లగా మారుస్తుంది. అంతేకాకుండా జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.
ఈ ప్యాక్ వల్ల ఎక్కువ రోజులపాటు మీకు తెల్ల జుట్టు రాకుండా ఉంటుంది.
తల చర్మానికి పోషణ అందుతుంది. చుండ్రు సమస్యలు తగ్గుతాయి.
వారానికి రెండు మూడు సార్లు వేయాలి. ఓపికతో వాడితే ఫలితం వస్తుంది.