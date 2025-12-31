Natural Hair Pack

తెల్లజుట్టు నల్లగా మార్చాలంటే సహజ ప్యాక్ అప్లై చేయాలి. ఇది రసాయనాల అవసరం లేకుండా పనిచేస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 31,2025
';

Herbal Mix

ఈ ప్యాక్ తయారీ కోసం.. ఉసిరికాయలు ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎంత ఉసిరి పొడి తీసుకుంటామో.. అంతే కాఫీ పొడి తీసుకుని.. రెండిటిని కొబ్బరి నూనెలో కలపాలి.

';

Root Care

ఈ ప్యాక్ వేర్లను బలంగా చేస్తుంది. తెల్ల జుట్టుని నల్లగా మారుస్తుంది. అంతేకాకుండా జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.

 ';

Melanin Boost

ఈ ప్యాక్ వల్ల ఎక్కువ రోజులపాటు మీకు తెల్ల జుట్టు రాకుండా ఉంటుంది.

';

Scalp Nourish

తల చర్మానికి పోషణ అందుతుంది. చుండ్రు సమస్యలు తగ్గుతాయి.

 ';

Weekly Use

వారానికి రెండు మూడు సార్లు వేయాలి. ఓపికతో వాడితే ఫలితం వస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

Tomato Chutney: పల్లీల చట్నీ బదులు ఇడ్లీ, దోశల్లోకి ఈ టమాటా పచ్చడి ట్రై చేయండి

Garlic Benefits: రోజుకి రెండు వెల్లుల్లి తింటే ఏమవుతుంది..?

Egg Dosa: ప్రతిరోజు ఎగ్ దోస తినడం వల్ల జరిగేది ఏమిటంటే

New Year 2026: ఈ సీక్రెట్ రెమిడీలు పాటిస్తే.. న్యూ ఇయర్‌లో శీఘ్రంగా పెళ్లి యోగం..!
Read Next Story