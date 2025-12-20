Natural Paste

కొద్దిగా కరివేపాకు పొడి, ఉసిరి పొడి.. చేసి పట్టుకొని. అందితిని కొబ్బరినూనెలో వేసి కాచుకోవాలి. ఈ పేస్టుని తలకు పెట్టుకొని 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.

Vishnupriya
Dec 20,2025
Melanin Support

ఈ పేస్ట్ జుట్టులో సహజ రంగును కాపాడుతుంది. ముందస్తు తెల్లజుట్టు తగ్గుతుంది.

Root Strength

వేర్లు బలపడతాయి. జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుతుంది.

Scalp Nourish

తల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. దురద, చుండ్రు తగ్గుతాయి.

Weekly Use

వారానికి రెండు సార్లు అప్లై చేయాలి. ఓపికతో కొనసాగిస్తే ఫలితం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

Chemical Free

కెమికల్స్ అవసరం లేకుండా సహజంగా పనిచేస్తుంది. దీర్ఘకాలం సేఫ్.

Visible Care

కొన్ని వారాల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది. జుట్టు నల్లదనం ఎక్కువకాలం నిలుస్తుంది.

