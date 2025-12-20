కొద్దిగా కరివేపాకు పొడి, ఉసిరి పొడి.. చేసి పట్టుకొని. అందితిని కొబ్బరినూనెలో వేసి కాచుకోవాలి. ఈ పేస్టుని తలకు పెట్టుకొని 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.
ఈ పేస్ట్ జుట్టులో సహజ రంగును కాపాడుతుంది. ముందస్తు తెల్లజుట్టు తగ్గుతుంది.
వేర్లు బలపడతాయి. జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుతుంది.
తల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. దురద, చుండ్రు తగ్గుతాయి.
వారానికి రెండు సార్లు అప్లై చేయాలి. ఓపికతో కొనసాగిస్తే ఫలితం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
కెమికల్స్ అవసరం లేకుండా సహజంగా పనిచేస్తుంది. దీర్ఘకాలం సేఫ్.
కొన్ని వారాల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది. జుట్టు నల్లదనం ఎక్కువకాలం నిలుస్తుంది.