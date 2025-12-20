Fiber Power

ఓట్స్, అవిసె గింజలు ఫైబర్‌తో కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.

Healthy Fats

నట్స్, ఆలివ్ ఆయిల్ వంటి మంచి కొవ్వులు గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. లిపిడ్ ప్రొఫైల్ మెరుగవుతుంది.

Garlic Support

వెల్లుల్లి రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది.

Fruit Intake

ఆపిల్, సిట్రస్ పండ్లు ఫైబర్ ఇస్తాయి. కొలెస్ట్రాల్ శోషణ తగ్గుతుంది.

Activity Add

రోజూ నడకతో ప్రభావం పెరుగుతుంది. ఆహార మార్పులతో కలిస్తే ఫలితం మెరుగవుతుంది.

Consistency Rule

క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే మార్పు కనిపిస్తుంది. ఓపిక అవసరం.

Heart Care

ఈ అలవాట్లు గుండె ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది.

