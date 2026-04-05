వేపలోని ప్రతి భాగం అంటే.. కాండం, కొమ్మలు, ఆకులు ప్రతిభాగం ఉపయోగ కరం.
డైలీ నాలుగు వేప ఆకుల్ని తింటే అనేర రకాల శరీర రుగ్మతలు దూరమౌతాయి.
వేప ఆకులను రోజు తినేవారిలో బెల్లీ ఫ్యాట్, నడుము దగ్గర కొవ్వు కరిగిపోతుంది.
ఒత్తిడి, ఆందోళన, నడుము నొప్పి వంటి సమస్యలు దూరమౌతాయి.
వేప చెట్టు నీడలో డైలీ ఒక అరగంట ప్రాణాయామం లేదా ఎక్సర్ సైజ్ చేయాలంటారు.
పొత్తి కడుపులో నొప్పి, పీరియడ్స్ సమస్యలో ఎదురయ్యే సమస్యలు ఉండవు.
జుట్టు రాలడం అమాంతం తగ్గిపోయి, వేగంగా దట్టంగా వెంట్రుకలు పెరుగుతాయి.
వేప ఆకులను రోజు రాత్రి పూట తింటే ఉదయం వరకు జీవ క్రియలు వేగవంతమౌతాయి.