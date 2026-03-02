వేపచెట్టులోని ఆకులు, కాండం, కొమ్మలో మెడిసిన్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
వేప ఆకుల్ని ఎండబెట్టి పొడిగా చేసి నూనెలో కల్పి జుట్టుకు పెట్టుకుంటే రాలడం సమస్య ఉండదు.
వేప ఆకులను డైలీ రెండు తింటే జీవక్రియలు వేగవంత మౌతాయి.
పొట్ట కింద కడుపుచుట్టు పేరుకుపోయిన కొవ్వు కూడా వేప ఆకుల్ని తింటే కరిగిపోతుంది.
బ్యాక్ పెయిన్ కు వేప నూనెను పెట్టి మసాజ్ చేస్తే నొప్పి తగ్గిపోతుంది.
సమ్మర్ లో వేప ఆకుల్ని నీళ్లలో వేసి ఉదయం తాగితే ఇమ్మునిటీ పెరుగుతుంది.
వేప ఆకుల్ని తినే వారిలో జుట్టు చిట్లడం, రాలడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపునొప్పి సమస్యల్నికూాడా ఇది దూరం చేస్తుంది.