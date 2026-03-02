Neem Leaves: డైలీ రెండు వేప ఆకుల్ని తింటే.. వారంలో ఈ సమస్యలు మటాష్..!

Inamdar Paresh
Mar 02,2026
vitamins:

వేపచెట్టులోని ఆకులు, కాండం, కొమ్మలో మెడిసిన్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

hair fall:

వేప ఆకుల్ని ఎండబెట్టి పొడిగా చేసి నూనెలో కల్పి జుట్టుకు పెట్టుకుంటే రాలడం సమస్య ఉండదు.

Life style:

వేప ఆకులను డైలీ రెండు తింటే జీవక్రియలు వేగవంత మౌతాయి.

belly fat:

పొట్ట కింద కడుపుచుట్టు పేరుకుపోయిన కొవ్వు కూడా వేప ఆకుల్ని తింటే కరిగిపోతుంది.

Back pain:

బ్యాక్ పెయిన్ కు వేప నూనెను పెట్టి మసాజ్ చేస్తే నొప్పి తగ్గిపోతుంది.

immunity:

సమ్మర్ లో వేప ఆకుల్ని నీళ్లలో వేసి ఉదయం తాగితే ఇమ్మునిటీ పెరుగుతుంది.

Hair growth:

వేప ఆకుల్ని తినే వారిలో జుట్టు చిట్లడం, రాలడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

Stomach pain:

పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపునొప్పి సమస్యల్నికూాడా ఇది దూరం చేస్తుంది.

