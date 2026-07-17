Neem Water: వేప ఆకుల నీళ్లను తాగితే ఎన్ని ప్రయోజనాలో మీకు తెలుసా..?
వేప చెట్టులో ప్రతి భాగంలో మానవుడికి మేలు చేసే అనేక గుణాలుంటాయి.
వేప ఆకుల నీళ్లను పరగడుపున తాగితే నడుము నొప్పి సమస్యలుండవు.
జుట్టు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు దూరమౌతాయి.
వేప నీళ్లను తాగే వారిలో సీజనల్ వ్యాధుల ప్రభావం ఉండదు.
వేప ఆకుల్ని రాత్రి నీళ్లలో వేసి ఆ నీళ్లను తాగితే మలబద్దకం పోతుంది.
రన్నింగ్ చేసేవారు వేప ఆకుల నీళ్లను తాగితే అలసటను దూరం చేస్తుంది.
జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్ గా పెరిగేలా చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది.
వేప ఆకుల్ని తినేవారిలో ముఖంపై మొటిమలు, నల్లని మచ్చలు ఉండవు.
ఒత్తిడి, నిద్రలేమి సమస్యల్ని కూడా వేపలోని గుణాలు దూరం చేస్తాయి.
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