ఈ విత్తనాలు తింటే.. నరాల బలహీనత తగ్గుతుంది..!!

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

వరి తవుడులోని విటమిన్ బి నరాల బలానికి సహపడుతుందని JMSP అధ్యయనం తెలిపింది. ఈ రైస్ బ్రాన్ వంటకాల్లో చేర్చుకుంటే నరాల బలహీనత తగ్గుతుందని వెల్లడించింది.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

శనగల్లో విటమిన్ బి6 పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇది నరాల కెమికల్ సిగ్నల్స్ పనితీరును మెరుగ్గా ఉంచుతుంది. నరాలు బలహీనంగా మారకుండా కాపాడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

పాలకూరలోని ఆల్ఫా లిపోలిక్ యాసిడ్, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు నరాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. నరాల బలహీనత రాకుండా ఇవి కాపాడుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

కందిపప్పు, వినపపప్పు, పెసరపప్పు వంటి పప్పు దినుసుల్లో విటమిన్ బి అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది మీ శక్తిని పెంచడమే కాదు.. నరాలను బలంగా మార్చుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

బాదం గింజల్లో విటమిన్ ఇ, హెల్దీ ఫ్యాట్స్ నరాలకు మరింత రక్షణగా ఉంటాయి. వీటిని డైట్లో చేర్చుకుంటే నరాలు బలంగా మారడమే కాదు బలహీనత తగ్గుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

నువ్వుల్లో కాపర్, జింక్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి నరాల పనితీరుకు ఎంతో అవసరం అవుతాయి. నరాల బలహీనత రాకుండా ఉండాలంటే నువ్వులు తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

మెంతులు బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ ను అదుపులో ఉంచి నరాల డ్యామేజ్ ను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. మీ డైట్లో మెంతుల ఆకులు, మెంతులు చేర్చుకుంటే చాలా మంచిది.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

వాల్ నట్స్ లోనూ ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. నరాల ఇంప్లమేషన్ ను ఇవి తగ్గిస్తాయి. నరాల బలహీనత రాకుండా కాపాడుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

ఉసిరిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. నరాలు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది. నరాల బలహీనతకు ఉసిరి చెక్ పెడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 18, 2026

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