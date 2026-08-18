ఈ విత్తనాలు తింటే.. నరాల బలహీనత తగ్గుతుంది..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
వరి తవుడులోని విటమిన్ బి నరాల బలానికి సహపడుతుందని JMSP అధ్యయనం తెలిపింది. ఈ రైస్ బ్రాన్ వంటకాల్లో చేర్చుకుంటే నరాల బలహీనత తగ్గుతుందని వెల్లడించింది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
శనగల్లో విటమిన్ బి6 పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇది నరాల కెమికల్ సిగ్నల్స్ పనితీరును మెరుగ్గా ఉంచుతుంది. నరాలు బలహీనంగా మారకుండా కాపాడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
పాలకూరలోని ఆల్ఫా లిపోలిక్ యాసిడ్, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు నరాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. నరాల బలహీనత రాకుండా ఇవి కాపాడుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
కందిపప్పు, వినపపప్పు, పెసరపప్పు వంటి పప్పు దినుసుల్లో విటమిన్ బి అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది మీ శక్తిని పెంచడమే కాదు.. నరాలను బలంగా మార్చుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
బాదం గింజల్లో విటమిన్ ఇ, హెల్దీ ఫ్యాట్స్ నరాలకు మరింత రక్షణగా ఉంటాయి. వీటిని డైట్లో చేర్చుకుంటే నరాలు బలంగా మారడమే కాదు బలహీనత తగ్గుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
నువ్వుల్లో కాపర్, జింక్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి నరాల పనితీరుకు ఎంతో అవసరం అవుతాయి. నరాల బలహీనత రాకుండా ఉండాలంటే నువ్వులు తీసుకోవడం మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
మెంతులు బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ ను అదుపులో ఉంచి నరాల డ్యామేజ్ ను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. మీ డైట్లో మెంతుల ఆకులు, మెంతులు చేర్చుకుంటే చాలా మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
వాల్ నట్స్ లోనూ ఒమెగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. నరాల ఇంప్లమేషన్ ను ఇవి తగ్గిస్తాయి. నరాల బలహీనత రాకుండా కాపాడుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
ఉసిరిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. నరాలు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది. నరాల బలహీనతకు ఉసిరి చెక్ పెడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 18, 2026
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