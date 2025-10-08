Use చాలామంది షాంపూను నేరుగా తలకు పోసుకుని వాడేస్తారు. ఇది పెద్ద తప్పు.
నేరుగా షాంపూ రాయడం వల్ల తల చర్మం పొడిబారుతుంది. జుట్టు వేర్లు బలహీనపడతాయి.
ఈ అలవాటు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే వెంట్రుకలు రాలిపోవడం పెరిగి బట్టతల సమస్య వస్తుంది.
షాంపూను కొద్దిగా నీటిలో కలిపి వాడితే ప్రభావం తక్కువగా కాకుండా సురక్షితంగా ఉంటుంది.
నీటితో కలిపిన షాంపూ తలకు సాఫ్ట్గా పనిచేస్తుంది. జుట్టు మెత్తగా ఉంటుంది.
తలకు అవసరమైన తేమ నిల్వ ఉంటుంది. చుండ్రు సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి.
బట్టతల రాకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడూ షాంపూను నీటిలో కలిపి వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి.