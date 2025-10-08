Direct Shampoo

Use చాలామంది షాంపూను నేరుగా తలకు పోసుకుని వాడేస్తారు. ఇది పెద్ద తప్పు.

Vishnupriya
Oct 08,2025
Scalp Damage

నేరుగా షాంపూ రాయడం వల్ల తల చర్మం పొడిబారుతుంది. జుట్టు వేర్లు బలహీనపడతాయి.

Hair Fall Risk

ఈ అలవాటు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే వెంట్రుకలు రాలిపోవడం పెరిగి బట్టతల సమస్య వస్తుంది.

Right Way

షాంపూను కొద్దిగా నీటిలో కలిపి వాడితే ప్రభావం తక్కువగా కాకుండా సురక్షితంగా ఉంటుంది.

Healthy Hair

నీటితో కలిపిన షాంపూ తలకు సాఫ్ట్‌గా పనిచేస్తుంది. జుట్టు మెత్తగా ఉంటుంది.

Extra Care

తలకు అవసరమైన తేమ నిల్వ ఉంటుంది. చుండ్రు సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి.

Final Tip

బట్టతల రాకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడూ షాంపూను నీటిలో కలిపి వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి.

