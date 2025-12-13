మరిగిన నీటిలో తేనె కలిపి తాగితే శరీరానికి విషంగా మారుతుంది. ఇది కాలేయానికి హాని చేస్తుంది.
తేనెను నెయ్యితో సమానంగా కలిపి తింటే జీర్ణక్రియ పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది.
పెరుగు, తేనె కలిపి తీసుకుంటే కఫం సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. దగ్గు, జలుబు మొదలవుతాయి.
చేపలు, తేనె కలిపి తీసుకోవడం అత్యంత ప్రమాదకరం. కొన్ని సార్లు స్కిన్ అలర్జీలు కూడా వస్తాయి.
ఇలా తప్పుడు పద్ధతిలో తీసుకునే తేనె రక్తంలో సమస్యలు తలెత్తు చేస్తుంది. బలహీనత కూడా వస్తుంది.
తప్పు కలయికల వల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పొట్ట కొవ్వు కూడా పెరుగుతుంది.
తేనెను ఎప్పుడూ గోరువెచ్చని నీటితో మాత్రమే తీసుకోవాలి. అప్పుడే అది ఆరోగ్యానికి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.