న్యూఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కు ఢిల్లీ వెళ్తే ఈ ఐదు హిల్ స్టేషన్స్ మాత్రం అస్సలు మిస్సవ్వకండి. ఈ ప్రదేశాలను పర్యాటకులు ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారో చూద్దాం.
నైని సరస్సు నైనిటాల్ అందమైన సరస్సుకు ఫేమస్. ఈ సరస్సు దగ్గర బోటింగ్, ఫొటో షూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడి నుంచి సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడటం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ముస్సూరీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పచ్చనికొండలు, మాల్ రోడ్స్ లో నడవడం, కెంప్టీ జలపాతం అద్భుతంగా ఉంటాయి.
లాన్స్ డౌన్ నిశ్శబ్దాన్ని కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ప్లేస్ ఇది. ప్రక్రుతి ప్రేమికులు పైన్ అడవుల్లో చిన్న కేప్ లు, ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తారు.
కసౌలి పాత బ్రిటిష్ వైబ్ కారణంగా ట్రెండింగ్ లో ఉంది. చిన్న వీధులు, హాయిగా ఉండే హోం స్టేలు, పొగమంచుతో కూడిన ఉదయం ఆకట్టుకుంటుంది. ఢిల్లీ నుంచి వీకెండ్ టూర్ కు ఇది బెస్ట్ ప్లేస్.
చైల్ చల్లని వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఉంది. హిమాలయాల మధ్య దాగి ఉన్న ఓ భూతల స్వర్గమని చెప్పాలి.