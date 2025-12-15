New Year 2026: న్యూఇయర్‎కు ఢిల్లీ వెళ్తే ఆ హిల్ స్టేషన్స్ మిస్సవ్వద్దు.. భూతల స్వర్గమే..!!

Bhoomi
Dec 15,2025
';


న్యూఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కు ఢిల్లీ వెళ్తే ఈ ఐదు హిల్ స్టేషన్స్ మాత్రం అస్సలు మిస్సవ్వకండి. ఈ ప్రదేశాలను పర్యాటకులు ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారో చూద్దాం.

';

నైని సరస్సు

నైని సరస్సు నైనిటాల్ అందమైన సరస్సుకు ఫేమస్. ఈ సరస్సు దగ్గర బోటింగ్, ఫొటో షూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడి నుంచి సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం చూడటం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

';

ముస్సూరీ

ముస్సూరీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పచ్చనికొండలు, మాల్ రోడ్స్ లో నడవడం, కెంప్టీ జలపాతం అద్భుతంగా ఉంటాయి.

';

లాన్స్ డౌన్

లాన్స్ డౌన్ నిశ్శబ్దాన్ని కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ప్లేస్ ఇది. ప్రక్రుతి ప్రేమికులు పైన్ అడవుల్లో చిన్న కేప్ లు, ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తారు.

';

కసౌలి

కసౌలి పాత బ్రిటిష్ వైబ్ కారణంగా ట్రెండింగ్ లో ఉంది. చిన్న వీధులు, హాయిగా ఉండే హోం స్టేలు, పొగమంచుతో కూడిన ఉదయం ఆకట్టుకుంటుంది. ఢిల్లీ నుంచి వీకెండ్ టూర్ కు ఇది బెస్ట్ ప్లేస్.

';

చైల్

చైల్ చల్లని వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఉంది. హిమాలయాల మధ్య దాగి ఉన్న ఓ భూతల స్వర్గమని చెప్పాలి.

';

VIEW ALL

Diabetes Winter Fruits: షుగర్ పేషంట్లు చలికాలంలో ఈ పండ్లు తింటే షుగర్ లెవల్స్ పెరగవు..!

Silver Rate: కిలో వెండి రూ. 2లక్షలు.. పెట్టుబడి పెడితే లాభమా?

Gastric Home Remedies: ఈ నీళ్లు తాగితే..ఏళ్ల తరబడి ఉన్న గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య పారిపోతుంది!

Chicken Cancer Risk: రోజూ చికెన్ తింటే క్యాన్సర్..ముందే జాగ్రత్త పడితే వందేళ్ల జీవితం!
Read Next Story