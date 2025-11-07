Neyyi Karam Dosa: నెయ్యి కారం దోశ ట్రై చేయండి.. టేస్ట్ అదిరిపోతుంది..!!

Nov 07,2025
రవ్వ దోశ, మసాలా దోశ, ఎగ్ దోశ, గ్రీన్ దోశ, ఎల్లో దోశ ఇవన్నీ కాదు.. ఈసారి కాస్త వెరైటీగా నెయ్యి కారం దోశ ట్రై చేయండి. రుచి అదిరిపోతుంది. ఎలా చేయాలో చూద్దాం

బియ్యం, మినపప్పు నానబెట్టడం:

బియ్యం, మినపప్పును 6 గంటలు నానబెట్టాలి. ఇలా నానబెట్టి మెత్తగా రుబ్బాలి.

కనీసం 8 గంటలు నానబెట్టాలి:

రుబ్బుకున్న పిండిని కనీసం 8 గంటలు ఫెర్మెంట్ చేయండి. ఇది దోశకు ప్రత్యేకమైన రుచి ఇస్తుంది.

నెయ్యి :

దేశీ నెయ్యి వాడితే సువాసన, రుచి రెండూ అద్భుతంగా ఉంటాయి.

కారం తయారీ :

ఎండు మిరపకాయలు, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, ఉప్పు కలిపి పొడి చేసుకోవాలి. ఇది అసలు స్పైసీ ఫ్లేవర్‌కు రహస్యం.

దోశ తావా వేడిగా ఉంచండి:

తావా సరైన వేడిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పిండిని పోయండి. చల్లగా ఉంటే దోశ అంటుతుంది. పెనమ్ దోశ వేసుకుని కాల్చాలి. కరకరలాడే విధంగా ఉంటుంది

నెయ్యిని సమంగా రాసండి:

ఇప్పుడు రెండు వైపులా నెయ్యి రాసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించండి.

కారం పొడి పైన చల్లి మల్చాలి:

దోశ లోపల కారం పొడి వేసి మడిస్తే రుచి మరింత పెరుగుతుంది.

ఉల్లిపాయ, ధనియాలతో :

పైగా కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర చల్లండి. సర్వ్ చేయడానికి అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

పచ్చడి:

ఈ దోశకు టమాటో పచ్చడి లేదా వెల్లుల్లి చట్నీ అయితే కాంబినేషన్ సూపర్ హిట్. చాలా సింపుల్ కదా మీరూ ట్రై చేయండి.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

