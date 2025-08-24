కాఫీలన్నింటిలో గ్రీన్ కాఫీ వేరయా.. అధిక బరువును తగ్గించునయ్య
గ్రీన్ కాఫీలో పుష్కలంగా పోషకాలు ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి గ్రీన్ కాఫీ దోహదం చేస్తుంది. జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. గ్రీన్ కాఫీ గింజల సారం అధిక బరువు ఉన్న పెద్దలలో బరువు, బీఎంఐ, శరీర కొవ్వ
రక్తపోటు, కొవ్వు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో గ్రీన్ కాఫీ అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు గ్రీన్ కాఫీ సహాయపడుతుంది.
గ్రీన్ కాఫీలోని క్లోరోజెనిక్ ఆమ్లం కంటెంట్ కారణంగా వృద్ధాప్య లక్షణాలు తగ్గుతాయి. నిత్యం యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. వృద్ధాప్యం, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో పాత్ర పోషిస్తున్న ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడంలో గ్రీన్ కాఫీ సహాయపడుతుంది. గుం
గ్రీన్ కాఫీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కొల్లాజెన్ను పెంచడం, మంటను తగ్గిస్తుంది. దీంతో ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదం చేస్తాయి. ప్రతిరోజను ఉత్సాహమైన దినచర్యకు గ్రీన్ కాఫీ అదనంగా ఉపయోగపడుతుంది.
గ్రీన్ కాఫీ, కాఫీ గింజల సారాలు తేలికపాటి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి. హృదయ, జీవక్రియ గుర్తులను మెరుగుపరచడంలో, యాంటీఆక్సిడెంట్ రక్షణను అందించడంలో గ్రీన్ కాఫీ దోహదపడుతాయి.