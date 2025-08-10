యమ స్పీడుగా బరువు తగ్గాలా? ఈ ఉప్మా తినండి..

Dharmaraju Dhurishetty
Aug 10,2025
చాలామంది శరీర బరువు తగ్గించుకోవడానికి ప్రతిరోజు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది డైట్లను అనుసరిస్తున్నారు.

నిజానికి శారీరక శ్రమతో పాటు అద్భుతమైన డైట్ను పాటించడం వల్ల సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉండే ఓట్స్‌తో తయారు చేసిన ఉప్మా తినడం వల్ల కూడా సింపుల్ గా బరువు తగ్గొచ్చు.

ఓట్స్ ఉప్మాలో పుష్కలంగా ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది శరీర బరువును స్పీడ్‌గా తగ్గించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ఈ ఉప్మా ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావలసిన పదార్థాలు: ఓట్స్: 1 కప్పు, ఉల్లిపాయ: 1 (చిన్నగా తరిగినది), టమాటో: 1 (చిన్నగా తరిగినది), పచ్చిమిర్చి: 2-3 (చీలికలు), అల్లం: చిన్న ముక్క (తురిమిన), క్యారెట్: 1 (చిన్నగా తరిగిన)

కావలసిన పదార్థాలు: పచ్చి బఠాణీ: పావు కప్పు, ఆవాలు: 1 టీస్పూన్, జీలకర్ర: 1 టీస్పూన్, శనగపప్పు: 1 టీస్పూన్, మినపప్పు: 1 టీస్పూన్, పసుపు: చిటికెడు, కరివేపాకు: రెండు రెబ్బలు, నూనె: 2 టీస్పూన్లు, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా, నీరు: 2 కప్పులు, కొత్తిమీర: కొద్దిగా (సన్న

తయారీ పద్ధతి: ముందుగా ఒక బౌల్లో ఓట్స్ వేసి చిన్న మంట మీద గుమగుమ సువాసన వచ్చేంతవరకు రేపు కొన్ని పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత అదే బౌల్లో నూనె వేడిచేసి అందులో పోపు దినుసులు వేసి వేపుకోండి.

పోపుదినుసులు వేసి వేపుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం తురుము, కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. అన్ని రంగు మారిన తర్వాత తరిగిన క్యారెట్, పచ్చి బఠాణీ, టమాటో ముక్కలు, పసుపు వేసి, కూరగాయలు మెత్తబడే వరకు మూతపెట్టి మగ్గించాలి.

కూరగాయలు ఉడికిన తర్వాత రెండు కప్పుల నీటిని, ఉప్పును వేసి బాగా ఉడికించుకోండి. ఉడికిన తర్వాత ఓట్స్ వేసి మూత పెట్టండి. ఓట్స్ నీళ్లు పీల్చుకున్న తర్వాత బాగా ఉడికి ఉప్మాలా తయారవుతుంది.

ఉప్మాల తయారైన ఓట్స్లో తగినంత కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న ఓట్స్ ఉప్మాను రోజు తింటే సులభంగా బరువు తగ్గిపోతాయి.

