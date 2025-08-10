తయారీ పద్ధతి: ముందుగా ఒక బౌల్లో ఓట్స్ వేసి చిన్న మంట మీద గుమగుమ సువాసన వచ్చేంతవరకు రేపు కొన్ని పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత అదే బౌల్లో నూనె వేడిచేసి అందులో పోపు దినుసులు వేసి వేపుకోండి.
పోపుదినుసులు వేసి వేపుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం తురుము, కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. అన్ని రంగు మారిన తర్వాత తరిగిన క్యారెట్, పచ్చి బఠాణీ, టమాటో ముక్కలు, పసుపు వేసి, కూరగాయలు మెత్తబడే వరకు మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
కూరగాయలు ఉడికిన తర్వాత రెండు కప్పుల నీటిని, ఉప్పును వేసి బాగా ఉడికించుకోండి. ఉడికిన తర్వాత ఓట్స్ వేసి మూత పెట్టండి. ఓట్స్ నీళ్లు పీల్చుకున్న తర్వాత బాగా ఉడికి ఉప్మాలా తయారవుతుంది.
ఉప్మాల తయారైన ఓట్స్లో తగినంత కొత్తిమీర, నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న ఓట్స్ ఉప్మాను రోజు తింటే సులభంగా బరువు తగ్గిపోతాయి.