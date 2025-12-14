Growth Trigger

ఆముదం నూనెతో ఉల్లిపాయ రసం కలిపి తలకు రాస్తే వెంట్రుకలు రావడానికి సహాయపడుతుంది. తల చర్మంలో రక్తప్రసరణ వేగంగా పెరుగుతుంది.

Vishnupriya
Dec 14,2025
Follicle Activation

ఈ నూనె మిశ్రమం.. తల పైన మూసుకుపోయిన రంధ్రాలను తెరుస్తుంది. తద్వారా.. కొత్త వెంట్రుకలు రావడానికి మార్గం సులభమవుతుంది.

Thickness Support

వెంట్రుకలు పలుచగా కాకుండా ఒత్తుగా పెరుగుతాయి. జుట్టు విరిగిపోవడం కూడా తగ్గుతుంది.

Scalp Health

తల చర్మం పోషణ పొందుతుంది. దురద, చుండ్రు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Consistency Effect

వారానికి మూడు సార్లు వాడితే మార్పు కనిపిస్తుంది. ఓపికతో కొనసాగిస్తే ఫలితం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

Natural Care

రసాయనాలు లేకుండా సహజంగా జుట్టు పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలికంగా సురక్షితంగా ఉంటుంది.

Visible Regrowth

కొన్ని వారాల్లో చిన్న వెంట్రుకలు కనిపించడం మొదలవుతుంది. జుట్టు లైన్ నెమ్మదిగా నిండుతుంది.

