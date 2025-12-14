ఆముదం నూనెతో ఉల్లిపాయ రసం కలిపి తలకు రాస్తే వెంట్రుకలు రావడానికి సహాయపడుతుంది. తల చర్మంలో రక్తప్రసరణ వేగంగా పెరుగుతుంది.
ఈ నూనె మిశ్రమం.. తల పైన మూసుకుపోయిన రంధ్రాలను తెరుస్తుంది. తద్వారా.. కొత్త వెంట్రుకలు రావడానికి మార్గం సులభమవుతుంది.
వెంట్రుకలు పలుచగా కాకుండా ఒత్తుగా పెరుగుతాయి. జుట్టు విరిగిపోవడం కూడా తగ్గుతుంది.
తల చర్మం పోషణ పొందుతుంది. దురద, చుండ్రు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
వారానికి మూడు సార్లు వాడితే మార్పు కనిపిస్తుంది. ఓపికతో కొనసాగిస్తే ఫలితం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
రసాయనాలు లేకుండా సహజంగా జుట్టు పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలికంగా సురక్షితంగా ఉంటుంది.
కొన్ని వారాల్లో చిన్న వెంట్రుకలు కనిపించడం మొదలవుతుంది. జుట్టు లైన్ నెమ్మదిగా నిండుతుంది.