జలుబు చిన్న సమస్యే అనిపించినా.. ఒకసారి వస్తే చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది.
జలుబుని తగ్గించడానికి ఇంట్లోనే చేసే సహజమైన పద్ధతులు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి.
అల్లం టీ తాగితే గొంతు నొప్పి తగ్గి, శరీరానికి వేడి చేరి జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది.
రాత్రి వేడి పాలలో కొంచెం పసుపు వేసుకుని తాగితే ముక్కు దిబ్బడ, దగ్గు తగ్గిపోతాయి.
వేడినీటి ఆవిరి పీల్చితే ముక్కు దిబ్బడ తగ్గి శ్వాస సులభంగా అవుతుంది.
నారింజ, ముసంబి వంటి పండ్లు తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది.
పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవడం, తగినంత నీళ్లు తాగడం వల్ల ఒక రోజులోనే ఉపశమనం పొందవచ్చు.