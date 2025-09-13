Common Cold

జలుబు చిన్న సమస్యే అనిపించినా.. ఒకసారి వస్తే చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది.

Vishnupriya
Sep 13,2025
Home Remedy

జలుబుని తగ్గించడానికి ఇంట్లోనే చేసే సహజమైన పద్ధతులు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి.

Ginger Tea

అల్లం టీ తాగితే గొంతు నొప్పి తగ్గి, శరీరానికి వేడి చేరి జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది.

Turmeric Milk

రాత్రి వేడి పాలలో కొంచెం పసుపు వేసుకుని తాగితే ముక్కు దిబ్బడ, దగ్గు తగ్గిపోతాయి.

Steam Inhalation

వేడినీటి ఆవిరి పీల్చితే ముక్కు దిబ్బడ తగ్గి శ్వాస సులభంగా అవుతుంది.

Vitamin C

నారింజ, ముసంబి వంటి పండ్లు తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది.

Rest & Hydration

పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవడం, తగినంత నీళ్లు తాగడం వల్ల ఒక రోజులోనే ఉపశమనం పొందవచ్చు.

