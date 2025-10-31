ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈ ఆలుగడ్డ టమాట కూరలో ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకపోయినా టమాటా, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి రుచిని పెంచుతాయి. చపాతీ లేదా పుల్కాతో తినవచ్చు.
సొరకాయ ముక్కలను మిరియాల పొడి, జీలకర్ర, మజ్జిగతో వండితే రుచిగా ఉంటుంది. ఉపవాస రోజుల్లో కూడా తినవచ్చు.
ఉల్లిపాయ లేకుండా బీరకాయను పప్పుతో కలిపి వండితే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. చివర్లో నువ్వుల పొడి వేసి తాలింపు ఇస్తే స్పెషల్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది.
చిన్న వంకాయలు, టమాటాలు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్రతో చేసిన ఈ కూర భోగానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఉల్లివెల్లుల్లి అవసరం లేదు.
మునగాకు రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. పప్పుతో వండితే రుచికరంగా ఉంటుంది. కార్తీక మాసంలో చాలా మంది ఈ కూరను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
గుమ్మడికాయ, చింతపండు, జాగరి, మిరపపొడి కలిపి చేసిన ఈ పులుసు చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. తీపి, కారం కలయికతో సూపర్ టేస్ట్ గా ఉంటుంది.
ఉల్లి లేకుండా వండిన బెండకాయకు కారం, ధనియాల పొడి, నువ్వుల పొడి కలిపి వండితే సూపర్ ఉంటుంది.
సాదా టమాట పప్పు కాస్త నెయ్యి, తాలింపు వేస్తే ఆహ్లాదకరమైన సువాసన వస్తుంది. ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండా కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది.
ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండా వండే కందగడ్డ కూర తేలికగా, పొట్ట నిండేలా ఉంటుంది. తాలింపులో కరివేపాకు, ఆవాలు వాడితే రుచికరంగా మారుతుంది.
కార్తీకంలో పాలకూర పప్పు తింటే శరీరానికి శక్తి, ఐరన్ లభిస్తాయి. ఉల్లి లేకపోయినా దానికి నెయ్యి తాలింపు అద్భుతమైన రుచి ఇస్తుంది.