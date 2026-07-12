Onion Juice Benefits: ఉల్లిపాయ జ్యూస్ ఎప్పుడైనా తాగారా? తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఉల్లిపాయల రసం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను నయం చేస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఉల్లిపాయల్లో క్వెర్సెటిన్, సల్ఫర్.. శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించేందుకు సహాయపడుతుంది

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఉల్లిరసం రక్తనాళాలను శాంత పరచడం ద్వారా రక్తపోటును నియంత్రించవచ్చు. బీపీ తగ్గుతుంది

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఇందులో విటమిన్-సి ఉండడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తితో పాటు చిన్న చిన్న గాయాలు మానేలా చేస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఉల్లిపాయలోని క్రోమియం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఇది అజీర్ణం లేదా మలబద్ధకానికి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని ఫైబర్, ప్రీబయోటిక్స్, పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఉల్లిరసంలోని యాంటీఆక్సిడెంట్స్ కాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తాయి

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

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