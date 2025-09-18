ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఆనియన్ తో చేసే నూనె.. జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గించడమే కాకుండా పెరగడానికి ఎంతగానో సహాయం చేస్తుంది.
ఈ నూనె తయారు చేయడానికి 500 గ్రాముల కొబ్బరి నూనె, 2 ఉల్లిపాయలు (ముక్కలు చేసి), 15–20 కరివేపాకు, 10–15 మెంతులు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కావాలి.
ముందుగా ఒక పాత్రలో కొబ్బరి నూనె వేసి వేడి చేయాలి. అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, మెంతులు, వెల్లుల్లి వేసి బాగా మరిగించాలి.
ఈ మిశ్రమం బంగారు రంగులోకి మారిన తర్వాత మంట ఆర్పి చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నూనెను వడకట్టుకోవాలి.
తయారైన ఈ ఉల్లిపాయ నూనెను తలకు మసాజ్ చేయాలి. జుట్టు వేర్ల దగ్గర బాగా రాసుకుంటే రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
ఈ నూనె వాడటం వలన జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గి, కొత్త జుట్టు పెరుగుతుంది. త్రుట్లు తగ్గిపోతాయి.
క్రమం తప్పకుండా వాడితే జుట్టు దట్టంగా, పొడవుగా పెరిగి జడ నేలను తాకేంతవరకు వస్తుంది.
ఇది పూర్తిగా సహజమైన నూనె కాబట్టి ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు లేకుండా జుట్టుకు మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది.