Palak Bajji: పాలకూర బజ్జీలు క్రిస్పీగా, టేస్ట్ ఉండాలంటే.. పిండిలో ఈ పొడి వేయండి..!!

Bhoomi
Nov 17,2025
ఆకుకూర అనగానే పాలకూర గుర్తుకు వస్తుంది. పాలకూరతో రకరకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు.

పాలక్ బజ్జీ అయితే ఆహా అద్బుతం. అయితే పాలక్ బజ్జీ నూనె పీల్చుకోకుండా.. క్రిస్పీగా, టేస్టీగా రావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం.

పాలకూరలో నీరు ఎక్కువగా ఉంటే పిండిలో తడి పెరిగి, బజ్జీలు నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయి. కట్ చేసేముందు పూర్తిగా నీరు లేకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

శనగ పిండిలో నీరు ఎక్కువైతే బజ్జీ నూనె తాగుతుంది. అందుకే ముద్ద బాగా పట్టేంత మాత్రమే నీరు వేసి కలపాలి.

వాము జీర్ణక్రియకు మంచిదే కాకుండా బజ్జీలకు మంచి సువాసన, క్రంచీ టెక్స్చర్ ఇస్తుంది. కావాలనుకుంటే చిటికెడు ఇంగువ కూడా కలపవచ్చు.

రైస్ ఫ్లోర్ బజ్జీలు మరింత క్రిస్పీగా రావడానికి సహాయపడుతుంది. 1 కప్పు సెనగపిండికి 2 స్పూన్ల రైస్ పిండి సరిపోతుంది.

సోడా ఎక్కువైతే బజ్జీ నూనె తాగుతుంది. కేవలం చిటికెడు సోడా వేసినా బజ్జీలు లోపల మెత్తగా, బయటా క్రిస్పీగా వస్తాయి.

నూనె పూర్తిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బజ్జీలు వేసాలి. మీడియం మంట మీద వేయాలి. చల్లగా ఉన్న నూనెలో వేస్తే ఎక్కువ నూనె పీల్చుకుంటాయి.

బజ్జీలు తీసిన తర్వాత వెంటనే గాలి తగిలేలా ఉంచితే అదనపు నూనె కారిపోతుంది. క్రిస్పీనెస్ ఎక్కువ సమయం ఉంటాయి.

పాలకూర బజ్జీలు చల్లబడితే మెత్తగా మారుతాయి. వేగిన వెంటనే తింటే వాము సువాసన, క్రిస్పీ టెక్స్చర్ అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది.

