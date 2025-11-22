పిల్లలు ఇష్టంగా తినే అదిరిపోయే పనీర్ కబాబ్ 5 నిమిషాల్లో తయారీ!

Harish Darla
Nov 22,2025
కావాల్సిన పదార్థాలు

పనీర్, పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, దనియాల పొడి, నెయ్యి తీసుకోండి

తయారీ విధానం

ఒక గిన్నెలో పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మాసాలా దినుసులు, ఉప్పు, నీరు పోసి కొద్దిగా కలపాలి.

పనీర్ ముక్కలకు మసాలా బాగా దట్టించాలి.

దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టి..ఇలా చేయడం వల్ల మసాలా అంతా బాగా పనీర్ ముక్కులకు రుచిని ఇస్తాయి

పనీర్ ముక్కలను కబాబ్‌లాగా కడ్డీలకు దండగుచ్చి..ఒక్కోదానికి 5 పనీర్ ముక్కలు ఉండేలా చూసుకోవాలి

సన్నని మంటపై నెయ్యి పూస్తూ పనీర్ ముక్కలు గోధుమ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చి..వేడి వేడిగా తినేయోచ్చు.

