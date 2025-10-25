200 గ్రా. పనీర్, శనగపిండి, వెన్న లేదా నెయ్యి, కారం, గరం మసాలా మొదలైనవి
అలాగే జీలకర్ర పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, దనియాల పొడి, కస్తూరి మేతి, పెరుగు, చాట్ మసాలా వాడాలి
పైన పేర్కొన్న పదార్థాలు అన్ని కలిపి ఓ గిన్నెలో బాగా కలపాలి.
అవసరమైన పనీర్ను కావాల్సిన సైజుల్లో ముక్కలుగా కట్ చేసి, ఆ పేస్ట్లో అరగంట నానబెట్టాలి.
స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి నూనె పోసి సన్నని మంటపై పనీర్ ముక్కలను కాల్చాలి
పనీర్ ముక్కలు అన్ని వైపులా బంగారం వర్ణం వచ్చేలా కాల్చితే..తినడానికి రెడీగా ఉంటుంది
దీన్ని టమాటా సాస్తో కలిపి తినొచ్చు. దీనిపై గార్నిష్గా కొత్తిమీర, అల్లం, పచ్చిమిర్చి పచ్చడిని తినొచ్చు.