పిల్లలు ఇష్టంగా తినే కరకరలాడే పనీర్ తవా ఫ్రై..5 నిమిషాల్లో రెడీ!

Harish Darla
Oct 25,2025
';

కావాల్సిన పదార్థాలు..

200 గ్రా. పనీర్, శనగపిండి, వెన్న లేదా నెయ్యి, కారం, గరం మసాలా మొదలైనవి

 ';


అలాగే జీలకర్ర పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, దనియాల పొడి, కస్తూరి మేతి, పెరుగు, చాట్ మసాలా వాడాలి

 ';


పైన పేర్కొన్న పదార్థాలు అన్ని కలిపి ఓ గిన్నెలో బాగా కలపాలి.

 ';


అవసరమైన పనీర్‌ను కావాల్సిన సైజుల్లో ముక్కలుగా కట్ చేసి, ఆ పేస్ట్‌లో అరగంట నానబెట్టాలి.

 ';


స్టవ్‌ మీద పెనం పెట్టి నూనె పోసి సన్నని మంటపై పనీర్ ముక్కలను కాల్చాలి

 ';


పనీర్ ముక్కలు అన్ని వైపులా బంగారం వర్ణం వచ్చేలా కాల్చితే..తినడానికి రెడీగా ఉంటుంది

 ';


దీన్ని టమాటా సాస్‌తో కలిపి తినొచ్చు. దీనిపై గార్నిష్‌గా కొత్తిమీర, అల్లం, పచ్చిమిర్చి పచ్చడిని తినొచ్చు.

 ';


';

VIEW ALL

White Hair: ఇంట్లో ఈ పదార్థాలతో.. తెల్ల జుట్టుకు సహజంగా చెక్ పెట్టండి..

Eggs Facts: తాజా, పాడైపోయిన కోడిగుడ్లను ఇలా గుర్తించండి!

Diabetes: మహిళల్లో షుగర్‌ వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాలు..

Woman: మహిళలు నెలసరి సమయంలో ఏం తినాలి?
Read Next Story