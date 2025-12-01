బొప్పాయి పండులో పుష్కలమైన మినరల్స్, విటమిన్ లు ఉంటాయి.
దీన్ని తినడం వల్ల శరీరంకు కావాల్సిన పోషకాలు అందుతాయి.
బొప్పాయి పండులో శరీరంలో వేడిని చేకూర్చే గుణాలు ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా పరగడుపున బొప్పాయి తింటే శరీరంలో మలబద్దకం తగ్గిపోతుంది.
ఎసిడిటీ, గ్యాస్ సమస్యలు కూడా దీనితో దూరం అవుతాయని అంటారు.
జుట్టురాలడం, పీరియడ్స్ సమయంలో పొత్తి కడుపులో నొప్పి వంటి సమస్యల్ని బొప్పాయి దూరం చేస్తుంది.
దీని జ్యూస్ తాగిన కూడా చాలా మందిలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందంటారు.
బొప్పాయి ఆకుల్ని కూడా కొన్ని రకాల ఆయుర్వేదిక్ మందుల తయారీలో వాడతారు.