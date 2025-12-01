Papaya Benefits: బొప్పాయి పండు డైలీ తింటే.. ఈ సమస్యలకు శాశ్వతంగా చెక్ చెప్పవచ్చు..!

Inamdar Paresh
Dec 01,2025
papaya fruit facts:

బొప్పాయి పండులో పుష్కలమైన మినరల్స్, విటమిన్ లు ఉంటాయి.

papaya effect on body:

దీన్ని తినడం వల్ల శరీరంకు కావాల్సిన పోషకాలు అందుతాయి.

papaya fruit benefits:

బొప్పాయి పండులో శరీరంలో వేడిని చేకూర్చే గుణాలు ఉంటాయి.

papaya fruit:

ముఖ్యంగా పరగడుపున బొప్పాయి తింటే శరీరంలో మలబద్దకం తగ్గిపోతుంది.

gas prablems:

ఎసిడిటీ, గ్యాస్ సమస్యలు కూడా దీనితో దూరం అవుతాయని అంటారు.

Hair loss:

జుట్టురాలడం, పీరియడ్స్ సమయంలో పొత్తి కడుపులో నొప్పి వంటి సమస్యల్ని బొప్పాయి దూరం చేస్తుంది.

papaya juice:

దీని జ్యూస్ తాగిన కూడా చాలా మందిలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందంటారు.

papaya leaf:

బొప్పాయి ఆకుల్ని కూడా కొన్ని రకాల ఆయుర్వేదిక్ మందుల తయారీలో వాడతారు.

