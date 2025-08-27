బొప్పాయి పండులో పుష్కలమైన విటమిన్ లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా వానాకాలంలో బొప్పాయి తింటే అనేక రకాల రోగాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
బొప్పాయి పండులో అధిక కొవ్వును తగ్గించే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బొప్పాయి ఒత్తిడిని, ఆందోళనను పూర్తిగా దూరం చేస్తుంది.
బొప్పాయి జ్యూస్ తాగితే వెంటనే కూడా ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.
అంతే కాకుండా జీవక్రియలు వేగవంతంగా జరుగుతాయి.
పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపు నొప్పిని, బ్లీడింగ్ ను కూడా నిరోధిస్తుంది.
ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు మాత్రం బొప్పాయి మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతారు.
బొప్పాయి తినేవారిలో జుట్టు రాలడం, చుండ్రు సమస్యలు ఉండవు.
డైలీ పరగడుపున రెండు లేదా బొప్పాయి ముక్కలు తింటే శరీరంలో పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయి.