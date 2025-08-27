Papaya Fruit: బొప్పాయి రోజు తింటే.. నెలరోజుల్లో ఈ రోగాలన్ని మూలాల నుంచి పరార్.. !

Inamdar Paresh
Aug 27,2025
';

papaya benefits:

బొప్పాయి పండులో పుష్కలమైన విటమిన్ లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.

 ';

monsoon season:

ముఖ్యంగా వానాకాలంలో బొప్పాయి తింటే అనేక రకాల రోగాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

 ';

belly fat:

బొప్పాయి పండులో అధిక కొవ్వును తగ్గించే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

 ';

Stress:

బొప్పాయి ఒత్తిడిని, ఆందోళనను పూర్తిగా దూరం చేస్తుంది.

 ';

papaya juice:

బొప్పాయి జ్యూస్ తాగితే వెంటనే కూడా ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.

 ';

Life style:

అంతే కాకుండా జీవక్రియలు వేగవంతంగా జరుగుతాయి.

 ';

periods woman:

పీరియడ్స్ సమయంలో కడుపు నొప్పిని, బ్లీడింగ్ ను కూడా నిరోధిస్తుంది.

 ';

Pregnant womans:

ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు మాత్రం బొప్పాయి మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతారు.

 ';

hairs grow:

బొప్పాయి తినేవారిలో జుట్టు రాలడం, చుండ్రు సమస్యలు ఉండవు.

 ';

Life style:

డైలీ పరగడుపున రెండు లేదా బొప్పాయి ముక్కలు తింటే శరీరంలో పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయి.

 ';

